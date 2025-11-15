Esnaf bozuk ürün sattı, hastane taburcu etti: Ölüm zincirleme ihmalle gelmiş

Restoran ve büfelerde kullanılan bozuk gıdalar, bir aileyi yok etti. Almanya’dan tatil için geldikleri İstanbul’da Ortaköy’de yedikleri yemeğin ardından hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin çocukları Kadir ve Masal’ın ardından anne Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise entübe edildi.

NEDEN TABURCU EDİLDİLER

Ailenin zehirlenmenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Anne dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir’in cenazeleri, laboratuvar analizleri için ilgili birimlere teslim edildi. İlk incelemelere göre, iki çocuğun dizlerinde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanamalar tespit edildi. Bunun dışında belirgin bir patolojik bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için numuneler alındı. Çocukların mide ve bağırsak içerikleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarlarına gönderildi.

SABIKALI ÇIKTILAR

Olayın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de olayın “gıda zehirlenmesi şüphesiyle” incelendiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tarım Müdürlüğü ekipleri de ailenin yemek yediği noktalardan gıda numuneleri aldı. Ortaköy’deki restoran mühürlendi, yiyecek aldıkları belirlenen 3 işletmeye yönelik de işlem yapıldı. Mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., seyyar midye satıcısı Yusuf D. ve Beyazıt’ta lokum satın alınan Fatih T. dahil 4 kişi gözaltına alındı. Ercan E.’nin, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan olay Alman basınında da geniş yankı uyandırdı. Alman haber ajansı dpa, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, aile üyelerinin Alman vatandaşı olduğunu doğruladığını aktardı. Ajans, "İstanbul’daki Başkonsolosluğun aileye destek sunduğunu" belirtti.