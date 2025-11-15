Esnaf bozuk ürün sattı, hastane taburcu etti: Ölüm zincirleme ihmalle gelmiş
İstanbul Ortaköy’de yemekten zehirlenen 4 kişilik aileden 3’ü yaşamını yitirdi, biri ise entübe edildi. Gıda Mühendisleri, ‘‘Denetimler sıklaşmalı, caydırıcı cezalar verilmeli, gıda ihtisas mahkemeleri de kurulmalı’’ dedi.
Restoran ve büfelerde kullanılan bozuk gıdalar, bir aileyi yok etti. Almanya’dan tatil için geldikleri İstanbul’da Ortaköy’de yedikleri yemeğin ardından hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin çocukları Kadir ve Masal’ın ardından anne Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise entübe edildi.
NEDEN TABURCU EDİLDİLER
Ailenin zehirlenmenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Anne dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir’in cenazeleri, laboratuvar analizleri için ilgili birimlere teslim edildi. İlk incelemelere göre, iki çocuğun dizlerinde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanamalar tespit edildi. Bunun dışında belirgin bir patolojik bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için numuneler alındı. Çocukların mide ve bağırsak içerikleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarlarına gönderildi.
SABIKALI ÇIKTILAR
Olayın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de olayın “gıda zehirlenmesi şüphesiyle” incelendiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tarım Müdürlüğü ekipleri de ailenin yemek yediği noktalardan gıda numuneleri aldı. Ortaköy’deki restoran mühürlendi, yiyecek aldıkları belirlenen 3 işletmeye yönelik de işlem yapıldı. Mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., seyyar midye satıcısı Yusuf D. ve Beyazıt’ta lokum satın alınan Fatih T. dahil 4 kişi gözaltına alındı. Ercan E.’nin, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan olay Alman basınında da geniş yankı uyandırdı. Alman haber ajansı dpa, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, aile üyelerinin Alman vatandaşı olduğunu doğruladığını aktardı. Ajans, "İstanbul’daki Başkonsolosluğun aileye destek sunduğunu" belirtti.
GIDA SERVİSİ YAPAN EĞİTİMDEN GEÇMELİ
Yaşar Üzümcü - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı
Gıda mühendisleri denetimlerin sıklaştırılması yönünde yetkililere çağrı yaptı.
TMMOB GMO Başkanı Yaşar Üzümcü, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Olay gıda zehirlenmesini gösteriyor. Bir restoranda yemek yenilmiş, kumpir ve midye tüketmişler. Hangisinden olduğu belli değil ama bu ürünler riskli. Örneğin midye çok çabuk bozulabilecek bir ürün... Bu olay bir aile için vahim, ülkemiz için de olmaması gereken bir tablo. Bu olay ülkemizin itibarını da zedeleyebilir, turizmine de darbe vurabilir. Bu aile yurtdışından Türkiye’ye gelmiş bir aile. Bu olay aslında ilerde olabilecek bir felaketin de ön habercisi olabilir. Olayın üstüne ciddiyetle eğilmeleri şart. Her türlü önlem alınmalı. En büyük görev ise devlete düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimler yapıyor ama bunlar engellenemediğine göre bir yerde bir eksik var. Denetimler sıklaştırılmalı, bu işte görevli gıda mühendisi sayısı ise artırılmalı. Ayrıca bu tür yerlerin açılması çok kolay. Cebine bir miktar para koyan hemen dükkân açabiliyor ve hazır gıda satabiliyor. Bu kişiler eğitim almıyor, bir kurstan geçmiyor ya da bir belge almıyor. Gıda servisi yapan yerler açılmadan önce gerek sahibi gerek çalışanları ciddi eğitimden geçirilmeli. Sınavla belgelendirilmeleri gerekiyor. Bunun için de bu tür eğitim verilirse biz de görev almaya hazırız. Tüketiciler ise bildiği, güvendiği, içine sinen yerlerden alışveriş yapsın. Rengi, görüntüsü, kokusu ve tadından şüphelendikleri ürünleri ise tüketmesin ve Bakanlığa şikâyet etsinler. Gıda ihtisas mahkemeleri de açılması gerekiyor. Basite alınmamalı, caydırıcı olmayan cezalar verilmemeli.”