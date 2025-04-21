Esnaf dükkan kapatma tehdidi altında

Emek Servisi

Yüksek kira ve artan maliyetler, esnafı zorlamaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2025 Nisan ayı için belirlenen kira artış oranının yüzde 51,26 olması, esnafları dükkân kapatma tehdidi ile karşı karşıya bırakıyor.

Konya Selçuk’ta 25 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Rıfat Ünlü, yüksek kira ve artan maliyetler nedeniyle geçinemediklerini vurguladı.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Ünlü, dükkânını kapatma tehlikesiyle baş etmeye çalıştığını ifade etti. Günden güne artan kira fiyatlarının birçok esnafa dükkân kapattırdığını söyleyen Ünlü, şunları söyledi: “Esnaf belli bir ciroya ulaşamadığı zaman kazanamaz, hep içeriden yer. İçeriden yiyince de en fazla ne kadar böyle gidebilir? Evdeki çocuğumuzun geleceğini bile planlayamaz hâle geldik.”