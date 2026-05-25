‘Esnaf kurye’ değil köle modeli

Getir ve GetirYemek şirketlerinin taşeron olarak taşımacılığını üstlenen vigo bünyesinde çalışan motokuryeler Mayıs ayı hak edişlerini alamamaları üzerine kontak kapattı. Kimi kuryenin yalnızca sistemi, kimisinin ise kontağını kapatarak başlattığı direnişte hak edişlerin yanı sıra, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edildi.

vigo kuryesi Duran D., hak edişlerin, verilen sözlere rağmen Kurban Bayramı öncesinde hala yatırılmamış olmasının direnişin sebebi olduğunu belirterek ödemelerin sistematik olarak 1-2'şer gün olsa da devamlı geciktirildiğini belirtti. vigo'nun önce ödemeleri yapacağını ardından Getir'den ödemelerin alınmadığına ilişkin kuryelere mesaj ilettiğini belirten Duran D., karşılarında muhatap bulamadığını söyledi. Motokurye işçilerinin yasa önünde işçi statüsünde olmadığı, "esnaf kuryelik" modeli dolayısıyla kendi şahıs şirketi kapsamında kendi adına çalışan insanlar olarak değerlendirildiği için yapılan bu ödemeye ücret adı da verilmediğini belirterek, esnaf yerine geçmelerine rağmen işçilerden daha kötü şartlar altında çalıştıklarını ifade etti. Duran D., "Hem vergimizi veriyoruz, hem kendi sigortamızı ödüyoruz. Buna rağmen dağıtım firmaları tarafından yönlendiriliyor, firmaların katı kurallarına tabi tutuluyoruz. 'Esnaf' adı altında sömürülüyoruz" dedi.

İZİN YOK MOLA YOK

Diğer dağıtım firmalarında izin ve mola sistemlerinin daha esnek olduğunu ifade eden Duran D., işe geç gidildiğinde veya izin kullanmak istediklerinde slotlarının kapatıldığını, bir gün de dağıtıma çıkamama cezası verildiğini belirterek tepki gösterdi. "Bir bölgede 150 kişi varsa vigo izin butonunu açıyor. 150 kişi o butonun başında bekliyor izin alabilmek için, yoksa bir hafta izinsiz çalışıyor. Esnaf değil, işçiden beteriz. Diğer dağıtım firmalarında kuryeler 4 saate 40 dakika mola alabiliyorken vigo 15 saate 40 dakika mola veriyor. Saatlerce molasız çalışıyoruz" diye ekledi. vigo'nun Getir'e yaklaşık 5-6 bin kurye sağladığını belirten motokurye, İstanbul'da bölge bölge yüzlerce vigo kuryesinin mağdur edildiğini kaydetti.