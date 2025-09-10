Esnafa vergi kıskacı

Melisa AY

Ekonomi yönetimi vergi gelirleri ile doldurmaya çalıştığı bütçedeki karadelik için yeni çözümler arıyor. Son olarak esnafın vergilendirme biçimi değiştirilerek deliğe yama aranıyor. AKP iktidarı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek küçük esnafı hedefe koydu. 30 büyükşehirde faaliyet gösteren esnaf ve zanaatkârlar için yeni dönem başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme kapsamı daraltıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karara göre, 30 büyükşehirde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar ile otel ve lokanta işletmeleri ve oto tamircileri 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek. Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, yıllık beyannameye de tabi tutulmuyordu.

Mobilyacılar, restoranlar, kafeler, lunaparklar, taşımacılık esnafı, keresteciler, tadilatçılar da bu kapsamda gerçek usulde vergiye tabi olacak. Kararname ile nüfusu 30 binin altındaki ilçelerde faaliyet gösteren esnaf düzenlemeden hariç tutulacak.

TEK İMZAYLA VERGİ OLMAZ

Vergi Uzmanı Azmi Demirci, uygulamanın evrensel vergilendirme ilkelerine aykırı olduğunu kaydederek "Vergi servetten, transferinden, gelir ve harcamadan alınır. Taksici, dolmuşçu, kalaycı… Eve ekmek götürmekte zorlanan insanlar. Yıllardır çalışma yapılıyordu, sonuç esnafı zorlayan bir tablo" dedi.

AKP iktidarının kayıt dışı ekonomiyle mücadele için etkin adım atmadığının altını çizen Demirci, "Ülkede vergisiz bırakılmış bir sürü alan var. Kayıtdışı ekonomi yüzde 60’a ulaşmış durumda. ‘Engelleyeceğiz’ deniliyor ama hiçbir yasal düzenleme ve yaptırım yok. Tonlarca para kayıtdışı. Sermaye gelirlerini kanunen kayıt dışı bırakmışsınız; örneğin gerçek kişilerin elde ettiği faizden, kur farkından vergi yok. Akşam eve ekmek nasıl götüreceğini düşünen insanlar yeni yüklerle karşı karşıya" diye konuştu.

Mevcut uygulamaların, vergilendirme sistemini de baltaladığına dikkati çeken Demirci, "Vergide yasallık ilkesi gereği vergi kanunla konur, kanunla kaldırılır. Şimdi her şey Cumhurbaşkanı kararıyla düzenleniyor. Tek kişi vergi düzenliyor. Emeğiyle geçinen hedef alınmış, sermaye gelirlerinde ya hiç vergi yok ya da göstermelik. Bir kaç gün önce beyannamelerin damga vergisi artırıldı, vergiden vergi alınmaya devam ediliyor. Bu şekilde esnaf her ay beyanname verecek; boş beyanname verseler bile damga vergisi ödeyecekler. Bütçedeki delik bu şekilde kapanmaz. Vergiden sağlam bir kamu finansman aracı olabilmesi için adil vergi almak gerekir. Holding patronuyla memur emeklisi benzine aynı vergiyi ödüyor, üstelik patron bunu gider gösteriyor. Bu uygulamayla esnaf yılda 20–30 beyanname verecek hale getirilecek. Esnaf ve sanatkâr meslek örgütlerinin buna ses çıkarması gerekir. Anayasa’da da belirtildiği gibi “mali güce göre vergi ödeme’ esastır. Ekonominin yüzde 60’ı kayıt dışıyken, büyük paralar kazananlar vergisiz bırakılırken sermayesi olmayan, emeğiyle yaşayan insanlar hedefe konuldu.”