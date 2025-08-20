Esnafın iki kuruş kârını değil, maliyeti konuşun

Ebru ÇELİK

AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geçtiğimiz günlerde pazar fiyatlarını denetleyerek 20 TL’ye halden aldığı ürünü 50 TL’ye sattığı gerekçesiyle esnafı azarlaması tartışmalara yol açtı. Tartışmaların gölgesinde Avcılar Parseller’de kurulan Halk Pazarı’na giderek esnafa maliyetlerini sorduk. Konuştuğumuz tüm pazarcılar, Bahadır’ın azarlama videosunu izlediklerini belirterek, “Bizim emeğimizi, maliyetimizi kimse sormuyor” diyerek tepki gösterdi. Bahadır’ın giydiği ayakkabının 35 bin 950 TL olduğunun ortaya çıkması ise esnafın tepkisini arttırdı.

EMEKTEN NE ANLARLAR

6 yaşından 60 yaşına kadar pazarcılık yapan Yiğit Battur, eskiden pazarcılığın çok daha iyi olduğunu, bunun nedeninin alım gücü olduğunu söyledi. Battur, “Maliyetler gün geçtikçe artıyor. Bizim mazota verdiğimiz para en az 3-4 bin TL, kimse bunu sormuyor. Hâlden malı örneğin 70-80 liraya alıyoruz, üzerine 50 lira koyuyoruz. Bu farkı pazara göre belirliyoruz. Satılır mı, satılmaz mı ona bakıyoruz. ‘Şu fiyata aldım, şu kadar yüksekten satarım’ gibi bir şey yok. Satılmayacaksa o fiyattan satmıyoruz” dedi.

Emekliliğinde bile pazarcılık yapmaya devam ettiğini söyleyen Battur, “Emekli maaşıyla geçinebilsem pazarda çalışmam. Emekli maaşı 16 bin TL. Kiraları denetlesinler bakalım 16 bine 1 ev bulabilecekler mi? Ya da bir ay pazarcılık yapsınlar bakalım geçinebilecekler mi. Kendileri ülkeyi soyup soğana çevirdiler. Esnafın kazandığı iki kuruşa da göz diktiler” diyerek tepkisini dile getirdi.

13 yıldır pazarcılık yapan Erkan Sönmez, soğanın bile ağır maliyetlerle geldiğini belirtti: “Soğanı halde 8-10 liraya alıyoruz, bazen 20 liraya kadar çıkıyor. Çuval başına hamaliye parası, çuval parası, KDV, giriş-çıkış ücreti, mazot… Hepsi ekleniyor. Çuvalın içinde çürük, darbeli çıkıyor; sağlamı ayıklayınca 25 kilo anca kalıyor. Akşam 9-10 gibi hale gidiyoruz, eve dönüş 2-3’ü buluyor. 2-3 saat uyuyup sabah yeniden pazara. Ay sonunda bize ancak evi geçindirecek kadar kalıyor, kenara para koymak imkânsız. Bir ay gelsin, bizim yerimize çalışsınlar bakalım geçinebiliyorlar mı?”

UYUMADAN ÇALIŞIYORUZ

Soner Çergooğlu ise şunları ekledi: “Akşam sekizde hale gittim, sabah dört-beş saat boyunca çalıştım. Sabah eve geldim. Yarım saat uyudum, kalktım, pazarı kurdum. En erken akşam 11’de eve gideceğiz. Bazen yemek yemeden hale gidip, sabah tezgâh açıyoruz. Emek nedir bilmeyen, hesap da soramaz.”

∗∗∗

Pazarda konuştuğumuz esnafın verdikleri fiyatlara göre ortalama bir tezgâh açmanın maliyeti ise şu şekilde:

• Hamaliye: 1.000 TL

• Kasa fiyatı ortalama: 5.000 TL

• Hale giriş-çıkış hamaliye masrafı: 2.000 TL

• 4 çalışanın günlük maliyeti: 12.000 TL

• Yakıt masrafı aylık: 3-4 bin TL

• Poşet masrafı günlük: 500 TL

TOPLAM: 24 BİN 500 TL

• Tezgâh kirası yıllık: 15 bin TL