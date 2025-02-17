Esnafın yürüyüşüne izin verilmedi

İstanbul Avcılar’daki Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta 50 yıldır kurulan semt pazarı, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 2 Şubat'ta kapatıldı.

Karar, 28 Ocak'ta caddeye pankart asılarak duyuruldu. Pazarın kurulmadığı 3'üncü haftada pazarcılar caddeye gelerek verilen kararı protesto etmek ve kendilerine yeni pazar yeri verilmesini istemek için yürümek istedi.

Polis ekipleri ile İBB ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin gece saatlerinde gelerek güvenlik önlemi aldığı caddede toplanan pazarcılara yürüyüş izni verilmedi.