ESP'den Doğukan Çep hakkında suç duyurusu

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 2013 yılında 10 mensubunu öldürdüğünü itiraf eden Sinan Ateş davası sanıklarından Doğukan Çep hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinan Ateş suikastının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep'in duruşmada verdiği ifadelerin ardından Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) avukatları, Çep hakkında suç duyurusunda bulundu.

ESP'den yapılan açıklamada, Çep'in 2013 yılında ESP binasını basarak 10 kişiyi katlettiği hatırlatıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sinan Ateş cinayeti sanığı olarak yargılanan ülkücü faşist Doğukan Çep, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti önünde 1-5 Temmuz tarihleri arasındaki duruşmada devlet adına işlediği suçları açıklarken, 'devlet adına ESP’lileri vurdum' dedi. Doğukan Çep’in bu itirafları nedeniyle; Partimize dönük olarak İstanbul Gülsuyu Mahallesi'nde 2013 yılında gerçekleşen saldırılar hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduk ve Çep hakkında yargılama başlatılmasını talep ettik.

Bu tetikçileri, işledikleri suçları ve onları cezasızlık zırhıyla koruyan, aklayanları biliyor, tanıyoruz. Bu sistematik terörle mücadele ederek bugünlere geldik, mücadelemize de devam edeceğiz. Yargı makamlarına yansımış bu beyanlar karşısında da hukuki sürecin takipçisi olacak; çetecilerin suçlarını teşhire devam edeceğiz. Demokratik kamuoyunu ve basını bilgilendiriyor, sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz."

Sinan Ateş cinayeti sanığı olarak yargılanan ülkücü faşist Doğukan Çep, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti önünde 1-5 Temmuz tarihleri arasındaki duruşmada devlet adına işlediği suçları açıklarken, “devlet adına ESP’lileri vurdum” dedi.



Doğukan Çep’in bu itirafları… pic.twitter.com/Fs3N9YGCjg — ESP🇵🇸 (@ezilenler) July 9, 2024

ÇEP İTİRAF ETMİŞTİ

Sinan Ateş davasının ilk duruşmasında mahkemede ifade veren Doğukan Çep, daha önce faşist çetelerle birlikte işledikleri suçları da anlatmıştı. Çep, Gümüşsuyu'nda DHKP-C mensuplarını vurduktan sonra ESP'nin derneğine gidip 10 kişiyi katlettiğini itiraf etmiş, daha sonra da Hasan Ferit Gedik'i öldürdüklerini şöyle anlatmıştı:

"2013 yılında Gezi olayları sıradan Gazi Gümüşsuyu’nda DHKPC’li teröristlerle vurma olaylarım olmuştu. Kırmızı fularlı kız Ayşe Deniz, Öykü Dilara Keskin… En son bunları vurduktan sonra ESP’nin derneğine giriyoruz, basıp içeride 10 kişiyi vuruyoruz. En son Hasan Ferit Gedik ölüyor. Uyuşturucuya karşı yürüyormuş. Biz yakalandık, yargılanmaya başladık."