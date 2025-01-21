ESP'den sabah baskınlarına tepki: Sokakta siyaset yapma iradesini kırmayı hedefliyor

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Merkezi, sabah düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Eş Başkanları Hatice Deniz Aktaş ve üyeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, sabah saatlerinde yapılan baskınlarla 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırı için 'sokakta siyaset yapma ısrar ve iradesini kırmayı hedeflemektedir' denilirken "Halklarımızın fiili meşru hak mücadelesini, söz, eylem ve örgütlenme haklarını daha fazla faşist baskı altına alarak faşist iktidarın dışındaki sesleri, bilhassa ezilenlerin sesini boğmayı amaçlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Faşist şeflik rejiminin yeni bir gözaltı saldırısı ile güne başladık. ESP Eş Genel Başkanımız Hatice Deniz Aktaş, SKM Genel Sözcümüz Tanya Kara, SGDF Eşbaşkanı Berfin Polat ile birlikte MYK ve PM üyelerimizin de aralarında olduğu onlarca devrimci sosyalist gözaltına alındı.

İstanbul merkezli toplam 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda onlarca ev baskını ve kurum baskınlarında 30 kişi gözaltına alındı, ayrıca haklarında arama kararı olan sosyalistler bulunuyor.

Ölümsüzlerin mezar anmalarını, halklara, işçilere, emekçilere dayatılan yoksulluk ve sefalete karşı yürüttüğümüz çalışmaları, kadına dönük şiddete karşı mücadelelerimizi, sömürgeci faşizmin kayyum saldırısına karşı sokakta eylemli tavrımızı, meşru parti faaliyetlerimizi kriminalize eden bu saldırılara yabancı değiliz.

Bu saldırı bizim nezdimizde sokakta siyaset yapma ısrar ve iradesini kırmayı hedeflemektedir. Halklarımızın fiili meşru hak mücadelesini, söz, eylem ve örgütlenme haklarını daha fazla faşist baskı altına alarak faşist iktidarın dışındaki sesleri, bilhassa ezilenlerin sesini boğmayı amaçlamaktadır.

Kayyum siyaseti başta gelmek üzere Kürdistan’dan batıya uzanan birleşik mücadele hattını geriletmeye; Kürt sorununda adil, demokratik, onurlu barış talebinin batıda emekçilerle buluşturacak devrimci özneleri tasfiye etmeye çalışan bu saldırılar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak! Dostlarımız bilir, öğrenmemekte ısrar eden düşmanlarımıza da öğreteceğiz: Bize gücünüz yetmez!

Faşist şeflik rejiminin Rojava’ya dönük saldırılarının arttığı, 'süreç' adı altında halklarımızı bekletme koridorunda tutma ve tüm devrimci-demokrat güçleri tasfiye çabalarına karşı bu gözaltı saldırısı vesilesiyle bir kez daha birlikte mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıyoruz."

DEM PARTİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

ESP'ye yönelik operasyona DEM Parti de ve TİP de tepki gösterdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bileşen partimiz ESP’ye yönelik siyasi soykırım operasyonunda Eş Genel Başkan Hatice Deniz Aktaş ve SKM Sözcüsü Tanya Kara’nın da aralarında olduğu çok sayıda parti üyesi ve yöneticisi evleri basılarak gözaltına alındı. Baskı ve gözaltılar çözüm değil, sorunları daha çok derinleştirir. Toplumsal barış ve demokratik bir ülke için iktidar bu politikalarından vazgeçmelidir."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah gözaltına alınan ESP Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş ve tüm ESP’li arkadaşlarımızla dayanışma içindeyiz. İktidarın devrimci muhalefeti baskılarla ve sözde yargı operasyonlarıyla susturma çabasının bir ürünü olan bu gözaltı ve tutuklamaların hukuki hiçbir anlamı yoktur. Saray zulmüne hiç boyun eğmemiş sosyalistlerin sindirilmesi için girişilen bu beyhude çabalar, dün olduğu gibi bugün de sonuç vermeyecektir. Keyfi gözaltılara son verilmeli, ESP’li arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."