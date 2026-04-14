ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar gözaltına alındı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar, Avrupa seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ESP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Şubat’ta partimize dönük siyasi kırım saldırısının hedeflerinden biri olan Eş Genel Başkan Yardımcımız Sezin Uçar, daha önceden planlanmış Avrupa seyahati dönüşünde İstanbul havalimanında gözaltına alındı.

Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!

Sezin Uçar serbest bırakılsın!"

pic.twitter.com/3zABiR3eRl — ESP🇵🇸 (@espresmi) April 13, 2026

NE OLMUŞTU?

3 Şubat 2026 tarihinde Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyelerine yönelik İstanbul merkezli bir operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında aralarında parti yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak farklı cezaevlerine gönderilmişti.