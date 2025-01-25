ESP Eşbaşkanı ve yöneticileri dahil 34 kişi tutuklandı
ESP Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 34'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA-ANKA
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş'ın ve parti yöneticilerinin aralarında olduğu 34 kişi tutuklandı.
İstanbul merkezli 6 ilde, MLKP operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan gözaltılar, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
41 kişiden 38'i tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 kişi savcılıktan serbest kaldı.
Hakimlik, 34 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sının ise serbest bırakılmasına karar verdi.