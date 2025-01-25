ESP Eşbaşkanı ve yöneticileri dahil 34 kişi tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Hatice Deniz Aktaş'ın ve parti yöneticilerinin aralarında olduğu 34 kişi tutuklandı.

İstanbul merkezli 6 ilde, MLKP operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan gözaltılar, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

41 kişiden 38'i tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 kişi savcılıktan serbest kaldı.

Hakimlik, 34 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sının ise serbest bırakılmasına karar verdi.