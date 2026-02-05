ESP'ye operasyon: Eş Genel Başkan Murat Çepni ve 46 kişi tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyonda 55 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan ESP'lilerin isimleri şöyle:

Aydın Kılıçdere

Okan Danacı

Sıtkı Güngör

Erol Tunç

Gamze Toprak

Levent Tuncaloğlu

Havanur İdis

Beritan Aksu

Eylem Taş

Hasan Polat

Hivda Selen

Ruşa Sabur

Serdal Işık

Tanya Kara

Hasan Hüseyin Yeşilova

Cemre Nayir

Cemil Aksu

Ahmet Bilal Bay

Dilara Su Kalpak

Emrah Topaloğlu

Hacer Elçin

Muhammet Çelik

Şükran Yaren Tuncer Yıldırım

Berkan Balcı

Cafer Erözsoy

Songül Sağlamer

Kerem Bükre

Ali Haydar Saygılı

İleri Devrim Yurtsever

Leyla Can

Uğur Ok

Pınar Gayıp

Tayfun Kalpak

Murat Çepni

Şahin Tümüklü

Serpil Topal

Ahmet Uçar

Satiye Ok

Meral Tatar

Aynur Ergül

Latife Canan Kaplan

Hakkı Demirel

Kanber Saygılı

Ayşe Nur Demir

Berfin Polat

Elif Bayburt

Nadiye Gürbüz

Mehmet Acettin, Hıdır Sabur, Abdullah Gümüş, Hüseyin İldan, Emre Altan, Veli Tek, Fuat Uygur, Gökhan Aygül ve Esvet Şahin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

96 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

2 gün önce 22 ilde ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen operasyonda 110 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 96 kişi gözaltına alınmıştı.

Büyük kısmı 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında ESP Eş Genel Başkanı ve eski DEM Parti Milletvekili Murat Çepni de vardı.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre emniyette ifade işlemleri tamamlanan ESP’liler öğle saatlerinde savcılığa çıkarıldı.

EHB avukatlarından Cengizhan Karaşın, savcının söz konusu 55 kişi hakkında ifade almaksızın dosya üzerinden karar vererek tamamını tutuklamaya sevk ettiğini duyurdu. 47 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 40 kişinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.