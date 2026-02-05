ESP'ye operasyon: Eş Genel Başkan Murat Çepni ve 46 kişi tutuklandı
22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 96 ESP'liden 55'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 47 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, gözaltında tutulan 40 kişinin sevk işlemlerinin yarın gerçekleşeceği öğrenildi.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyonda 55 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan ESP'lilerin isimleri şöyle:
Aydın Kılıçdere
Okan Danacı
Sıtkı Güngör
Erol Tunç
Gamze Toprak
Levent Tuncaloğlu
Havanur İdis
Beritan Aksu
Eylem Taş
Hasan Polat
Hivda Selen
Ruşa Sabur
Serdal Işık
Tanya Kara
Hasan Hüseyin Yeşilova
Cemre Nayir
Cemil Aksu
Ahmet Bilal Bay
Dilara Su Kalpak
Emrah Topaloğlu
Hacer Elçin
Muhammet Çelik
Şükran Yaren Tuncer Yıldırım
Berkan Balcı
Cafer Erözsoy
Songül Sağlamer
Kerem Bükre
Ali Haydar Saygılı
İleri Devrim Yurtsever
Leyla Can
Uğur Ok
Pınar Gayıp
Tayfun Kalpak
Murat Çepni
Şahin Tümüklü
Serpil Topal
Ahmet Uçar
Satiye Ok
Meral Tatar
Aynur Ergül
Latife Canan Kaplan
Hakkı Demirel
Kanber Saygılı
Ayşe Nur Demir
Berfin Polat
Elif Bayburt
Nadiye Gürbüz
Mehmet Acettin, Hıdır Sabur, Abdullah Gümüş, Hüseyin İldan, Emre Altan, Veli Tek, Fuat Uygur, Gökhan Aygül ve Esvet Şahin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
96 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
2 gün önce 22 ilde ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen operasyonda 110 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 96 kişi gözaltına alınmıştı.
Büyük kısmı 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında ESP Eş Genel Başkanı ve eski DEM Parti Milletvekili Murat Çepni de vardı.
Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre emniyette ifade işlemleri tamamlanan ESP’liler öğle saatlerinde savcılığa çıkarıldı.
EHB avukatlarından Cengizhan Karaşın, savcının söz konusu 55 kişi hakkında ifade almaksızın dosya üzerinden karar vererek tamamını tutuklamaya sevk ettiğini duyurdu. 47 kişi hakkında tutuklama kararı verildi, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 40 kişinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.