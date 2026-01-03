Giriş / Abone Ol
Espanyol - Barcelona Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Espanyol - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve karşılaşma saat kaçta başlayacak? LaLiga’nın kritik 18. hafta maçını futbolseverler hangi kanalda canlı izleyebilecek? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 03.01.2026 11:33
  • Giriş: 03.01.2026 11:33
  • Güncelleme: 03.01.2026 11:36
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

LaLiga’da futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalarından biri olan Espanyol - Barcelona maçı için geri sayım başladı. İspanya LaLiga 18. hafta maçında Barcelona zirve yarışını sürdürmek isterken, Espanyol ise üst sıralara tutunma adına sahaya çıkacak.

“Espanyol Barcelona maçı ne zaman?”, “Espanyol Barcelona maçı saat kaçta?” ve “Espanyol Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtları haberimizde.

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

MaçTarihSaatHaftaKanal
Espanyol - Barcelona3 Ocak 2026 Cumartesi23:00LaLiga 18. HaftaS Sport 1 (Canlı – Şifreli)

LALİGA PUAN DURUMU – İLK 5 SIRA

SıraTakımOGBMPuan
1Barcelona18151246
2Real Madrid18133242
3Atl. Madrid18114337
4Villarreal16112335
5Espanyol17103433

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Espanyol

#OyuncuPozisyonDurum
18Charles PickelOrta SahaMilli Takım Kadrosunda

Barcelona

#OyuncuPozisyonDurum
15Andreas ChristensenDefansDiz Sakatlığı
20Dani OlmoOrta SahaOmuz Sakatlığı
6GaviOrta SahaDiz Sakatlığı

Espanyol - Barcelona maçı ne zaman?

Maç 3 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Espanyol Barcelona maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak.

Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda?

Maç S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Espanyol kaçıncı sırada?

Espanyol 33 puanla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona kaçıncı sırada?

Barcelona 46 puanla lider durumda.

LaLiga’nın 18. haftasında oynanacak Espanyol - Barcelona maçı hem zirve yarışı hem de Avrupa hattı açısından büyük önem taşıyor. Espanyol, sahasında Barcelona’ya sürpriz yapmak isterken, Barcelona ise liderliğini güçlendirmek için sahaya çıkacak. Futbolseverleri heyecan dolu bir gece bekliyor.

