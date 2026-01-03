Espanyol - Barcelona Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Espanyol - Barcelona maçı ne zaman oynanacak ve karşılaşma saat kaçta başlayacak? LaLiga’nın kritik 18. hafta maçını futbolseverler hangi kanalda canlı izleyebilecek? Tüm yanıtlar haberimizde.
LaLiga’da futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalarından biri olan Espanyol - Barcelona maçı için geri sayım başladı. İspanya LaLiga 18. hafta maçında Barcelona zirve yarışını sürdürmek isterken, Espanyol ise üst sıralara tutunma adına sahaya çıkacak.
“Espanyol Barcelona maçı ne zaman?”, “Espanyol Barcelona maçı saat kaçta?” ve “Espanyol Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtları haberimizde.
ESPANYOL - BARCELONA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ
|Maç
|Tarih
|Saat
|Hafta
|Kanal
|Espanyol - Barcelona
|3 Ocak 2026 Cumartesi
|23:00
|LaLiga 18. Hafta
|S Sport 1 (Canlı – Şifreli)
LALİGA PUAN DURUMU – İLK 5 SIRA
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Puan
|1
|Barcelona
|18
|15
|1
|2
|46
|2
|Real Madrid
|18
|13
|3
|2
|42
|3
|Atl. Madrid
|18
|11
|4
|3
|37
|4
|Villarreal
|16
|11
|2
|3
|35
|5
|Espanyol
|17
|10
|3
|4
|33
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Espanyol
|#
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|18
|Charles Pickel
|Orta Saha
|Milli Takım Kadrosunda
Barcelona
|#
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|15
|Andreas Christensen
|Defans
|Diz Sakatlığı
|20
|Dani Olmo
|Orta Saha
|Omuz Sakatlığı
|6
|Gavi
|Orta Saha
|Diz Sakatlığı
Espanyol - Barcelona maçı ne zaman?
Maç 3 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.
Espanyol Barcelona maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak.
Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda?
Maç S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli yayınlanacak.
Espanyol kaçıncı sırada?
Espanyol 33 puanla 5. sırada yer alıyor.
Barcelona kaçıncı sırada?
Barcelona 46 puanla lider durumda.
LaLiga’nın 18. haftasında oynanacak Espanyol - Barcelona maçı hem zirve yarışı hem de Avrupa hattı açısından büyük önem taşıyor. Espanyol, sahasında Barcelona’ya sürpriz yapmak isterken, Barcelona ise liderliğini güçlendirmek için sahaya çıkacak. Futbolseverleri heyecan dolu bir gece bekliyor.