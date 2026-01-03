Espanyol - Barcelona Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

LaLiga’da futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalarından biri olan Espanyol - Barcelona maçı için geri sayım başladı. İspanya LaLiga 18. hafta maçında Barcelona zirve yarışını sürdürmek isterken, Espanyol ise üst sıralara tutunma adına sahaya çıkacak.

“Espanyol Barcelona maçı ne zaman?”, “Espanyol Barcelona maçı saat kaçta?” ve “Espanyol Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtları haberimizde.

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Hafta Kanal Espanyol - Barcelona 3 Ocak 2026 Cumartesi 23:00 LaLiga 18. Hafta S Sport 1 (Canlı – Şifreli)

LALİGA PUAN DURUMU – İLK 5 SIRA

Sıra Takım O G B M Puan 1 Barcelona 18 15 1 2 46 2 Real Madrid 18 13 3 2 42 3 Atl. Madrid 18 11 4 3 37 4 Villarreal 16 11 2 3 35 5 Espanyol 17 10 3 4 33

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Espanyol

# Oyuncu Pozisyon Durum 18 Charles Pickel Orta Saha Milli Takım Kadrosunda

Barcelona

# Oyuncu Pozisyon Durum 15 Andreas Christensen Defans Diz Sakatlığı 20 Dani Olmo Orta Saha Omuz Sakatlığı 6 Gavi Orta Saha Diz Sakatlığı

Espanyol - Barcelona maçı ne zaman? Maç 3 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Espanyol Barcelona maçı saat kaçta? Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak. Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda? Maç S Sport 1 kanalından canlı ve şifreli yayınlanacak. Espanyol kaçıncı sırada? Espanyol 33 puanla 5. sırada yer alıyor. Barcelona kaçıncı sırada? Barcelona 46 puanla lider durumda.

LaLiga’nın 18. haftasında oynanacak Espanyol - Barcelona maçı hem zirve yarışı hem de Avrupa hattı açısından büyük önem taşıyor. Espanyol, sahasında Barcelona’ya sürpriz yapmak isterken, Barcelona ise liderliğini güçlendirmek için sahaya çıkacak. Futbolseverleri heyecan dolu bir gece bekliyor.