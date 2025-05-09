Espressolab'den boykot çağrısına dava

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Saraçhane mitinglerinde açıkladığı boykot listesinde yer alan Espressolab, boykot çağrısında bulunan sosyal medya kullanıcısına tazminat davası açtı.

Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun, Espressolab'ın kendisine 200 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Espressolab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış :D pic.twitter.com/Xjk4JT8RY8 — mahirgra (@mahir_gra) May 8, 2025

Eski CHP Milletvekili ve BirGün yazarı Hüseyin Aygün de Espressolab tarafından kendisine dava açıldığını söyledi.

AKP'Lİ İSİMLER KAHVE İÇEREK DESTEK OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerinde ismini vererek boykot edilmesini istediği markalar arasında yer alan Espressolab'e yönelik en ciddi tepki öğrencilerden gelmişti.

Boykot çağrısının ardından AKP’ye yakın bazı isimlerin, bakanların ve milletvekillerinin bu markaya giderek destek göstermesi de dikkat çekmişti.