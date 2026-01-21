Espressolab kimin? Espressolab neden boykot edildi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diyerek dün akşamki Saraçhane mitinginde boykot çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 25 Mart 2025'te Saraçhane mitinglerinde konuşan Özgür Özel, boykot edilecek firma ve şirketleri sıralarken arasında Espresselab da yer aldı. Espressolab'ın boykot listesinde yer alması sonrası Espressolab kimin, Espressolab neden boykot ediliyor soruları gündeme oturdu. Özgür Özel, 8 Ekim 2025’te partisinin Şişli’deki mitinginde, Espressolab’in kurumsal boykot listesinden çıkarıldığını duyurmuştu. Peki, Espressolab kimin? Espressolab neden boykot edildi? İşte detaylar!

ESPRESSOLAB KİMİN?

Kocadağ Yatırım’ın bünyesinde yer alan Espressolab Esat Kocadağ tarafından kuruldu. Markanın kurucu ortağı ise Esat Kocadağ’ın abisi ve Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ. Esat Kocadağ'ın babası aynı zamanda 1953 yılında Sütiş’i kuran Mevlüt Kocadağ’dır. Türkiye ve yurt dışında toplam 336 şubesi bulunan Espressolab isimli kahve zincirinin nasıl nasıl kurulduğuna dair kendi internet sitesinde: "İlk mağaza 2014’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açılmıştır. Mart 2024 tarihi itibariyle Türkiye, Almanya, Portekiz, Mısır, Katar, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Irak olmak üzere toplam 215 mağaza ile faaliyet göstermektedir.”

6000 metre kare alan üzerine kurulu, Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezi ünvanına sahip Espressolab Roastery; Coffee Shop, Roastery Alanı, Bakery, Cool Juice, Workshop Alanı ve Oditoryum gibi alanlara sahiptir." ifadeleri yer alıyor.

ESPRESSOLAB NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Espressolab'ın başlangıçtaki büyümesindeki asıl etmenlerden biri de kurucu Esat Kocadağ'ın babası Sütiş'in kurucusu Mevlüt Kocadağ'ın sermayesiydi. Mevlüt Kocadağ aynı zamanda eski dönemin İBB Başkanı ve Saray Muhallebileri'nin sahibi Kadir Topbaş ile kuzendi. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş kuzeni olan Mevlüt Kocadağ'ın sahibi olduğu Sütiş işletmelerine basında o dönem 'kıyak' olarak yazılan kolaylıklar sağladı. Bunlardan bir kısmı: Rumelihisarı’nda bulunan Sütiş şubesinin faaliyet gösterdiği tek katlı binaya yasak olmasına rağmen kaçak kat çıkılması ve mekânın değerinin 12 milyon dolara yükselmesi, 1811’de inşa edilen ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Tarihi Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı’nın Sütiş’e kiralanması ve yalıya restorasyon projesine aykırı uygulamalar yapılması hakkında iki kez karar çıkmış olmasına rağmen müdahale edilmemesi şeklindeydi.

Espressolab son yıllarda gündeme ilk olarak Erdoğan ve Bahçeli'nin 2020’de müzeden camiye çevrilen Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından beraber giderek fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelmişti. Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın fotoğrafını Espressolab vurgusuyla ve “Cuma çıkışı dostlarla Espressolab’de birer kahve içtik” ifadeleriyle çekip sosyal medya hesabına yükleyen bir gencin paylaşımı toplumda reklam olarak karşılandı.

Erdoğan ve Bahçeli ziyareti sonrasında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da Espressolab’ın Sakarya’daki bir şubesini ziyaret ederek fotoğraf çektirmesi sonrası gündeme geldi.

BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİLERİN EYLEMLERİNDE ESPRESSOLAB DETAYI

Geçtiğimiz 2025 Şubat ayında Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin yemekhane ve kampüs içerisindeki işletmelerin fiyatlarında yaşanan zamlar sebebiyle gerçekleştirdiği eylemlerde Espressolab tekrar gündeme geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kafetarya, kirasına yapılan yüksek zam nedeniyle kapandı. Kapatılan kafeterya yerine EspressoLab ile bağlantılı olduğu iddia edilen ‘Ethos Kafe’ isimli yeni bir işletme açıldı. Fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle protestoların odak noktasında olan Ethos Kafe isimli işletme, çevresinde yer alan Zemin Kafe isimli işletmenin restoran olduğunu öne sürerek kendisinden daha uyguna çay ve kahve satmasını engellemek adına Rektörlüğe şikayette bulundu. Rektörlük ruhsatında 'kafe-restoran' ibaresi bulunan ve öğrencilerin görece daha uyguna çay ve kahve edinebildikleri Zemin Kafe'nin çay ve kahve satışını yasakladı. Ethos Kafe isimli işletmenin kayıtlı olduğu şirket adresi ise Espressolab'ın Fındıkzade şubesiyle aynı olduğu görüldü.

Protestoların sürmesi üzerine üniversite yönetimi, Zemin Kafe’nin çay ve kahve satışına geri izin verdi. Öğrenciler ise Ethos Kafe kapanana kadar boykota devam edeceklerini söyledi.

Espressolab'ın bünyesinde bulunduğu Kocadağ Yatırım’ın bayrağı altında ayrıca Kocadağ İnşaat, Emirgan Sütiş, Sütiş Çiftliği, Lokma (Rumeli Hisarı’na bir restoran), Selfiş (Kampüs kantini) ve Staylab (Otel) bulunuyor.

Özgür Özel 24 Mart 2025 akşamı Saraçhane mitinginde gerçekleştirdiği konuşmasında “Kahvenin her türlüsünü severim… Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.” sözleriyle Espressolab'ı boykot listesi içerisine dahil etti.