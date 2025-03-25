Espressolab kimin? Espressolab neden boykot ediliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diyerek dün akşamki Saraçhane mitinginde boykot çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte günlerdir süren Saraçhane mitinglerinde konuşan Özgür Özel, boykot edilecek firma ve şirketleri sıralarken arasında Espresselab da yer aldı. Espressolab'ın boykot listesinde yer alması sonrası Espressolab kimin, Espressolab neden boykot ediliyor soruları gündeme oturdu. Peki, Espressolab kimin? Espressolab neden boykot ediliyor? İşte detaylar!

ESPRESSOLAB KİMİN?

Kocadağ Yatırım’ın bünyesinde yer alan Espressolab Esat Kocadağ tarafından kuruldu. Türkiye ve yurt dışında toplam 336 şubesi bulunan Espressolab isimli kahve zincirinin nasıl nasıl kurulduğuna dair kendi internet sitesinde: "İlk mağaza 2014’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açılmıştır. Mart 2024 tarihi itibariyle Türkiye, Almanya, Portekiz, Mısır, Katar, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Irak olmak üzere toplam 215 mağaza ile faaliyet göstermektedir.”

6000 metre kare alan üzerine kurulu, Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezi ünvanına sahip Espressolab Roastery; Coffee Shop, Roastery Alanı, Bakery, Cool Juice, Workshop Alanı ve Oditoryum gibi alanlara sahiptir." ifadeleri yer alıyor.

ESPRESSOLAB NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Espressolab gündeme ilk olarak Erdoğan ve Bahçeli'nin 2020’de müzeden camiye çevrilen Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından beraber giderek fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelmişti. Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın fotoğrafını Espressolab vurgusuyla ve “Cuma çıkışı dostlarla Espressolab’de birer kahve içtik” ifadeleriyle çekip sosyal medya hesabına yükleyen bir gencin paylaşımı toplumda reklam olarak karşılandı.

Erdoğan ve Bahçeli ziyareti sonrasında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da Espressolab’ın Sakarya’daki bir şubesini ziyaret ederek fotoğraf çektirmesi sonrası gündeme geldi.

Espressolab'ın bünyesinde bulunduğu Kocadağ Yatırım’ın bayrağı altında ayrıca Kocadağ İnşaat, Emirgan Sütiş, Sütiş Çiftliği, Lokma (Rumeli Hisarı’na bir restoran), Selfiş (Kampüs kantini) ve Staylab (Otel) bulunuyor.

Özgür Özel 24 Mart 2025 akşamı Saraçhane mitinginde gerçekleştirdiği konuşmasında “Kahvenin her türlüsünü severim… Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.” sözleriyle Espressolab'ı boykot listesi içerisine dahil etti.