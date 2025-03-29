'Espressolab' paylaşımı yapan Mustafa Varank'a soruşturma

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın CHP lideri Özgür Özel’in Espressolab boykotuna tepki olsun diye paylaştığı Espressolab videosuna Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Varank, örtülü reklam soruşturmasına ilişkin olarak, "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane mitinglerini görmezden geldiğini belirttiği markalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Espressolab’in başı çektiği markaları işaret eden Özel, “Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Kimse Espressolab'in önünden geçmiyor” ifadelerini kullandı.

Boykot çağrısının ardından sosyal medyada çeşitli tepkiler ortaya çıkarken, AKP’li isimlerin Espressolab şubelerinde çekilmiş görüntüler paylaştığı görüldü. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da AKP’li milletvekilleriyle birlikte yaptığı Espressolab ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Varank’ın paylaşımına yönelik inceleme başlattı. Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şikayetler ve kendi talebi doğrultusunda incelemenin başladığını, Bakanlık tarafından kendisine bazı sorular yöneltildiğini duyurdu.

Varank açıklamasında, paylaşımının reklam amacı taşımadığını iddia etti.

Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.



Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve… pic.twitter.com/XQi6t0jHfk — Mustafa Varank (@varank) March 28, 2025

Mustafa Varank’ın paylaşımı şu şekilde:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.

Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım.

Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."