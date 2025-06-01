Espressolab, Sözcü TV’ye reklam verdi

Espressolab, Sözcü TV’ye reklam verdi.

Boykot listesinde yer alan Espressolab şirketine ait reklam Sözcü TV'de yayınlandı.

Reklam, 30 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de yayınlandı.

Espressolab’ın 34 saniyelik reklamına ilişkin Sözcü TV’den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane eylemleri sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan boykot listesinde Espressolab de yer almıştı.

MARKA VE ŞİRKET İSİMLERİ DE KIRPILMIŞTI

CHP boykot listesini açıklamasının ardından Sözcü ve Nefes gazeteleri Özel’in açıklamalarına yer vermiş ancak marka ismi kullanmaktan kaçınmıştı.

Sözcü gazetesi Özgür Özel’in çağrısını kırparak haberleştirmiş, internet sitesindeki haberin sonunda ise “CHP lideri Özgür Özel boykot çağrısını da paylaştı” ifadesiyle yetinilerek marka isimleri anılmamıştı.