Espressolab tazminat peşinde: Özür bekliyorlar!

Uzun süre CHP’nin boykot listesinde yer alan ve özellikle gençler tarafından protesto edilen kahve zinciri Espressolab, kurumsal olarak boykot listesinden çıkarılsa da tazminat davalarını geri çekmedi.

Espressolab, geçen yıl İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşına düzenlenen 19 Mart operasyonundan sonra iktidarla olan yakınlığı nedeniyle muhalif yurttaşlar tarafından protesto edilmişti. AKP’li eski bakanlardan destek gören ve ziyaret edilen Espressolab, çok uzun süre boykot listesinden çıkmak için çaba göstermiş ancak başarılı olamamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Ekim 2025’te partisinin Şişli’deki mitinginde, Espressolab’in kurumsal boykot listesinden çıkarıldığını duyurmuştu. Kahve zinciri, 14 Ocak’ta CHP’nin Beşiktaş’ta gerçekleştirdiği mitinge ise yüzlerce kahve göndermişti.

Ancak Espressolab, muhalif yurttaşlara yönelik yüklü tazminat davalarını geri çekmiş değil. Sözcü’den Ali Macit’in haberine göre Espressolab’in avukatlığını yapan Şenol Çiçek, 19 Mart sürecinde boykotun başlamasıyla markayla ilgili paylaşımlardan 20’sine manevi tazminat davası açıldığını söyledi. Şirket, tazminat davalarını çekmek için ise “özür” bekliyor.

Avukat Çiçek, “özür dileyenlerden” ve kendileriyle iletişime geçenlerden davaları geri çekildiğini ifade ederek, “Paylaşımlarını geri çekenlerden, silenlerden ve bizimle iletişime geçen kişilerden davalarımızı geri çekiyoruz. Bu kişilerden biri de avukat Uğur Poyraz’ın müvekkiliydi. O dönem sadece art niyetli paylaşımlara dava açtık. Biz sadece kahve satmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YARGI TACİZİ DEVAM EDİYOR”

Söz konusu durum, Espressolab’in dava açtığı isimlerden biri olan ve bir süre tutuklu olarak cezaevinde kalan doktora öğrencisi Abdullah Esin tarafından da doğrulandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esin, kendisinden özür beklendiğini ancak bu talebi reddettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Söz konusu haber doğru. Espressolab, bana da boykot çağrısı nedeniyle dava açtı ve arabulucu avukatlar davayı geri çekmek için şirketin "özür beklediğini" ilettiler. Kendilerine, hiçbir koşulda özür dilemeyeceğimi ısrarla belirttim. Özür dilememi gerektiren bir eylemde bulunmam, haklı olduğum bir konuda da sonucu ne olursa olsun özür dilemem. Dolayısıyla, Espressolab'in muhaliflere yönelik yargı tacizi aynen devam ediyor. Boykot kararını, bu düzlemde değerlendirmek ve gözden geçirmek gerekiyor.”

ESPRESSOLAB KİMİN, NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Espressolab, Esat Kocadağ tarafından kuruldu. Esat Kocadağ’ın babası ise Sütiş’in kurucusu Mevlüt Kocadağ. Markanın kurucu ortağı ise Esat Kocadağ’ın abisi ve Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ. Espressolab’ın bünyesinde bulunduğu Kocadağ Yatırım’ın bayrağı altında ayrıca Kocadağ İnşaat, Emirgan Sütiş, Sütiş Çiftliği, Lokma (Rumeli Hisarı’na bir restoran), Selfiş (Kampüs kantini) ve Staylab (Otel) yer alıyor.

Mevlüt Kocadağ aynı zamanda eski dönemin İBB Başkanı ve Saray Muhallebileri'nin sahibi Kadir Topbaş ile kuzeni olarak biliniyor. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş, kuzeni olan Mevlüt Kocadağ'ın sahibi olduğu Sütiş işletmelerine basında o dönem ‘kıyak’ olarak yazılan kolaylıklar sağladı.

Bunlardan bir kısmı, Rumelihisarı’nda bulunan Sütiş şubesinin faaliyet gösterdiği tek katlı binaya yasak olmasına rağmen kaçak kat çıkılması ve mekânın değerinin 12 milyon dolara yükselmesi, 1811’de inşa edilen ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Tarihi Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı’nın Sütiş’e kiralanması ve yalıya restorasyon projesine aykırı uygulamalar yapılması hakkında iki kez karar çıkmış olmasına rağmen müdahale edilmemesi şeklindeydi.

Espressolab de oldukça hızlı büyüyen bir firma oldu. İlk mağazayı 2014’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açtıktan sonra üniversite kampüslerinde ve İstanbul’un en değerli noktalarında peş peşe şubeler açarak görünürlüğünü ve sermayesini artırdı.

Espressolab ayrıca Almanya, Portekiz, Mısır, Katar, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Irak olmak üzere farklı ülkelerde toplam 215 mağaza ile faaliyet gösteriyor.

Kahve zinciri son yıllarda gündeme ilk olarak Erdoğan ve Bahçeli'nin 2020’de müzeden camiye çevrilen Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından birlikte giderek fotoğraf çektirmesiyle gündeme gelmişti.

CHP lideri Özgür Özel, 24 Mart 2025 akşamı Saraçhane mitinginde gerçekleştirdiği konuşmasında “Kahvenin her türlüsünü severim… Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz” sözleriyle Espressolab’i boykot listesine dahil etmişti.