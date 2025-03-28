Espressolab, X hesabını kapattı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile aralarında belediye başkanları ve İBB bürokratlarının da olduğu 48 ismin tutuklanmasının ardından eylemler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot bazı şirketler için boykot çağrısı yaptı.

Boykot edilen firmalar arasında, son yıllarda pek çok yere şube açarak büyüyen kahve zinciri Espressolab de bulunuyor.

Özgür Özel, 24 Mart akşamı Saraçhane’de yaptığı “Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz” demişti.

CHP’nin boykot çağrısının ardından AKP teşkilatları Espressolab’e gidip paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Son olarak eski Alman milli futbolcu ve AKP MKYK üyesi Mesut Özil de halk tarafından boykot edilen kahve zinciri Espressolab’e destek ziyareti yapmıştı.

Espressolab hakkındaki tartışmalar sürerken firma X hesabını kapattı.

@espressolabtr kullanıcı adına sahip hesap aratıldığında kullanıcılar "Böyle bir hesap yok" uyarısıyla karşılaşıyor.