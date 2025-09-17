Esptein davası: ABD'de meclis komitesi yeni kayıtlar yayımladı

ABD'de meclis komitesi, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili yeni kayıtlar yayımladı

Cumhuriyetçi James Comer başkanlığındaki Komitenin internet sayfasında, Epstein davasıyla ilgili eski ABD Adalet Bakanı William Barr'ın ifade tutanakları paylaşıldı.

Tutanaklara göre Barr'a, ABD Başkanı Donald Trump'a, Adalet Bakanlığının Epstein dosyalarında yer aldığını bildirip bildirmediği soruldu. Barr, "Onunla böyle bir konuşma yapmadım" ifadesini kullandı.

Başkan Trump ile Epstein hakkında "sadece iki konuşma yaptığını hatırladığını" aktaran Barr, "Birincisi intihar haberini duyduğumdaydı. Onu arayıp 'Buna hazır olsan iyi olur.' dedim ve ona bu yönde sözler söyledim. Konuyu kendisine anlattım ve konuyu çok sıkı bir şekilde araştıracağımızı söyledim" dedi.

Epstein konusunun "birkaç kişinin katıldığı ayrı bir görüşmede de gündeme geldiğini" belirten Barr, bu görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini anımsamadığını kaydetti.

Barr, Başkan Trump'ın, Epstein ile "uzun zaman önce ilişkisini kestiğini ve onu Mar-a-Lago malikanesinden kovduğunu" da sözlerine ekledi.

Komitenin açıkladığı yeni belgeler arasında eski ABD Adalet Bakanları Alberto Gonzales ve Jeff Sessions'ın, Epstein davasına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten mektuplar da yer aldı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.

İnceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı, Epstein'in suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'in bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.