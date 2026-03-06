Esptein soruşturmasında yeni Trump belgeleri: Bir kadının reşit değilken istismara uğradığı iddiası da yer alıyor

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma dosyalarında sıkça adı geçen ve kendisiyle yakın ilişki içinde bulunduğu ortaya çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni fotoğraf ve belgeler açıklandı.

NTV'nin aktardığına göre ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında daha önce yayınlanmayan üç FBI raporunu kamuoyuna açıkladı.

Belgelerde, bir kadının reşit değilken Donald Trump tarafından istismara uğradığı yönünde iddiaları yer alıyor.

Bakanlık, “FBI 302” olarak bilinen bu görüşme raporlarının, ocak ayında yayınlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığını açıkladı.

Yetkililer, belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle “mükerrer” olarak kodlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan incelemede 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak işaretlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.

TRUMP'A YÖNELİK İSTİSMAR İDDİALARI

Rapora göre FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

İkinci görüşmesinde ise Epstein’ın kendisini 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey’e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti. Kadın, söz konusu seyahat sırasında Trump tarafından istismara uğradığını öne sürdü.

Ancak Ekim 2019’da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile yaşandığını iddia ettiği olay hakkında daha falza konuşmayı reddettiği kaydedildi.

NET BİR KAYI YOK

Kadının aktardığı olayların 1980’lerin başı ile ortası arasında gerçekleştiği öne sürülürken, bu dönemde Epstein ile Trump’ın temas halinde olduklarına dair net bir kayıt bulunmadığı ifade ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI: İDDİALAR TEMELSİZ

Adalet Bakanlığı ocak ayında yaptığı açıklamada, yayımlanan Epstein belgeleri arasında Trump hakkında doğrulanmamış ve sansasyonel iddiaların yer aldığını belirtmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Belgelerin bazıları Başkan Trump hakkında FBI’a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump’a karşı zaten kullanılmış olurdu.”

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.