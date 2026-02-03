ESP’ye operasyon: Eş Genel Başkan Çepni ve gazeteciler dahil çok sayıda gözaltı

ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

96 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli operasyon Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin’de yürütüldü.

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

ESP Eş Başkanı Murat Çepni, Fatoş Çelik, Hacer Elçin, Okan Danacı, Gazeteci Pınar Gayıp, Gazeteci Züleyha Müldür, Hasan Polat, Gazeteci Müslüm Koyun, Emre Altan, Cemil Aksu, Hasan Hüseyin Yeşilova, Ahmet Bilal Bay, Tanya Kara, Hivda Selen, Özlem Gümüştaş, Meral Tatar, Uğur Ok, Emrah Topaloğlu, Ruşa Sabur, Hıdır Sabur, Yalçın Demir, Kanber Saygılı, Fatma Saygılı, Ali Haydar Saygılı, Aynur Ergül, Satiye Ok, Berfin Polat, İleri Devrim Yurtsever, Beycan Taşkıran, Ramazan Karakaya, Aydın Kılıçdere, Hacı Çiçek, Mehmet Acettin, Emin Orhan, Şahin Tümüklü, Hatice Endam Özaslan, Esvet Şahin, Hüseyin Acer, Ayşe Yılmaz, Dilan Ergül.

ETHA’NIN EKİPMANLARINA EL KONULDU, HESAPLARI ENGELLENDİ

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen kurumlardan biri de medya organı ETHA oldu.

Baskında ajansın bütün ekipmanlarına el konulduğu öğrenildi. Aynı saatlerde ajansın dijital hesaplarına erişim engeli getirildi.

Baskında ETHA muhabirleri Nadire Gürbüz, Pınar Gayıp, Elif Bayburt, Müslüm Koyun ve Züleyha Müldür gözaltına alındı.