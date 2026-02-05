ESP’ye operasyon protesto edildi

Haber Merkezi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), DİSK/LİM TER-İŞ, ETHA muhabirleri, Polen Ekoloji ve BEKSAV üyelerine yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonları, Dersim, Adana ve Şırnak başta olmak üzere pek çok merkezde yapılan basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Açıklamalarda, "Bu operasyonlar gerçek suçluları aklarken, halkın özgürlük mücadelesini yürütenleri kriminalize etmeyi amaçlıyor. Ancak kirli senaryolar ne sosyalistleri ne de halkların meşru mücadelesini yürütenleri susturabilir. Siyasi partilerin, gazetecilerin ve ekolojistlerin hedef alınması, iktidarın halk iradesine olan tahammülsüzlüğüdür.” denildi. Öte yandan ESP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Çelebi, sabah saatlerinde Dersim’deki evine yapılan baskınla gözaltına alındı. ESP Dersim İl binasına da baskın düzenlendi.