ESP’ye yönelik operasyonda toplam 85 kişi tutuklandı

Haber Merkezi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 96 ESP'liden 47'si önceki gün 30'u ise dün tutuklandı. Savcılık dün adliyeye sevk edilen 46 kişiden 16'sı hakkında adli kontrol kararı verirken 33 kişiyi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Böylelikle toplam tutuklu sayısı 78 oldu. Adliyeye sevk edilenler arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun da yer aldı. Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Eşbaşkanı Canan Kaplan ve Tiyatro İmge oyuncusu Ayşenur Demir ise gözaltından gönderdikleri mesajda, "Devrimci sanat susturulamaz. Hepimiz özgür olana kadar mücadeleye devam" dedi.

‘DERHAL SERBEST BIRAKIN’

EMEP Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan yaptığı açıklamada tutuklanan ESP'lilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Aslan, "Saray rejimi siyasetçiyi, gazeteciyi, kültür insanını, kadını, genci tutuklayarak iktidarını sürdürmek istiyor. 'Ya bendensin ya da düşman' anlayışının sonuçları, daha fazla baskı ve şiddet politikaları olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Ayrıca ESP'ye yönelik operasyonlara da tepkiler sürüyor. DEM Parti, ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin de aralarında olduğu 47 sosyalistin tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi. Açıklamada, "Demokratik siyaset yapmak isteyenleri gözaltı, tutuklama ve baskı politikalarıyla engelleme yaklaşımından artık vazgeçilmelidir. İktidar, yargı eliyle yürüttüğü bu operasyonlara son vermelidir" ifadeleri yer aldı. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, operasyonların barış mücadelesini ve kadın dayanışmasını hedef aldığı vurgulandı. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 Şubat'ta gözaltına alınan 96 ESP'liden 55'i tutuklama talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti. Partinin eş genel başkanı Murat Çepni ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp dahil 47 kişi tutuklanırken 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Hâkimlik tutuklama kararına, “delillerin henüz toplanmamış olmasını, kaçma ve saklanma şüphesi” oluşu iddialarını gerekçe göstermişti. Medyascope'un haberine göre ise MESEM eylemi, Suruç anması ve 100 liralık para gönderimi “terör” faaliyeti sayıldı.