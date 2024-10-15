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Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan H.D. isimli şahıs gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 15.10.2024 16:35
  • Giriş: 15.10.2024 16:35
  • Güncelleme: 15.10.2024 16:43
Kaynak: AA
Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi yakalandı

Televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca bir sosyal medya platformunda paylaşılan, Esra Erol'a yönelik tehdit içeren videoyla ilgili yapılan çalışmada, görüntüde yer alan kişinin H.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

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