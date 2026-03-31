Esra Işık’ın annesi Nejla Işık: Toprağını savunduğu için, köyüme dokunma dediği için tutuklandı

Tutuklanan Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın annesi İkizköy muhtarı Nejla Işık, gelişmeye dair açıklama yaptı.

Nejla Işık, “Esra kızım başım dik, yolum düz dedi. Bayrağı devrettim dedi. Asla boyun eğdiremeyeceksiniz dedi. Asla boyun eğmeyeceğiz biz de bu haksızlıklara, bu hukuksuzlara…” diye konuştu.

Nejla Işık şu açıklamayı yaptı:

“Evet, bugün itibariyle Akbelen direnişinin en önünde yer alan kızım Esra Işık, Muğla Cezaevi’ne gönderildi. Toprağını savunduğu için, köyüme dokunma, İkizköy, Karacahisar YK Enerji’nin çiftliği değil dediği için burada saydığınız ağaçlar bizim ömrümüz dediği için, bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa ses çıkardığı için tutuklandı. Bu köylünün sesi kesilsin diye bu keşifler hızlıca olup bitsin, bizim tapularımıza çökülsün, biz buradan defolup gidelim diye yapıldı. Değil Esra'yı beni de alsanız, bu mücadelenin içerisinde yer alan yol arkadaşlarımın hepsini teker teker de alsanız, bizi buradan atsanız da bu mücadeleyi bitiremeyeceksiniz.

Esra kızım başım dik, yolum düz dedi. Bayrağı devrettim dedi. Asla boyun eğdiremeyeceksiniz dedi. Asla boyun eğmeyeceğiz biz de bu haksızlıklara, bu hukuksuzlara… Kızım benim onurumdur, evlatlarım benim gururumdur. Buradaki köylülerim bu mücadelenin, Akbelen’in, İkizöy’ün Karacahisar'ın onurudur. Bunun altını çiziyorum, haksız hukuksuz hiçbir şey yapmadık sadece heyete biz buralar için dava açtık. Yürütmeyi durdurma talep ettik. Bunu durdurun demek için gittik ama o kadar aceleleri var ki, o kadar yangından mal kaçırır gibi aceleleri var ki bizi de haksız duruma düşürmeye çalışıyorlar. Biz haklıyız. Biz burada toprağımızın derdindeyiz. Köyümüzün derdindeyiz. Burada doğduk, burada öleceğiz dedik. Gerekirse gözaltına da alın. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz dedik. Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız, bizi bitiremeyeceksiniz.

Bu köyleri yok edemeyeceksiniz Milas Muğla YK Enerji’nin çiftliği değil, arkamızda görüyorsunuz. Yağmura rağmen arkeolojik kazı yapılıyor. Biz de şunu söylüyoruz, Akbelen tekrar canlandı. Yarın sabahtan itibaren Karacahisar yol sapağında bütün Akbelen için direnenleri tekrar nöbete çağırıyoruz. Biz buradayız, burada olacağız. Esra yalnız değildir diyorsanız baskılara rağmen ses çıkarmak için herkesi buraya çağırıyoruz.

Son söyleyeceğim yarın için Ankara yollarına düşecektik. Bizi görün demek için Anayasa Mahkemesi önüne gidecektik. İptal ettiğimizi buradan duyuruyoruz. Burası daha önemli. Köyümüzü korumaya çalışacağız. Ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Herkesin gözü kulağı burada tüm arayan destek mesajı atan soran herkese teşekkür ediyoruz.”