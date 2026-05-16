Eşref Rüya dizisi için sürpriz karar

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Eşref Rüya” dizisi için final kararı alındı. Yapımcı şirket, dizinin 3 bölüm sonra ekran yolculuğunu tamamlayacağını açıkladı.

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden Eşref Rüya için alınan final kararı izleyicileri şaşırttı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı yapım, iki sezondur geniş bir izleyici kitlesini ekran başına topluyordu.

Son bölümlerinde reytinglerinde düşüş yaşayan dizinin 3. sezon onayı aldığı konuşuluyordu. Ancak yapım ekibinden gelen son açıklama tüm dengeleri değiştirdi.

TIMS&B Productions imzalı dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı duyuruldu. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, dizinin hikayesini “kendi ruhuna yakışan bir finalle” tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.

"BAZI HİKÂYELER KALBE DOKUNDUĞU İÇİN UNUTULMAZ OLUR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz! Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, kalbe dokunduğu için unutulmaz olur. Kanal D ekranlarında yayınlanan TIMS&B Productions yapımı Eşref Rüya unutulmayacak karakterleri, güçlü hikâyesi ve izleyicisiyle kurduğu bağla ekran yolculuğunu kendi ruhuna yakışan bir finalle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu yolculukta emeği geçen tüm ekibimize ve bizi hiç yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz.”