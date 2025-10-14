Eşref Rüya dizisi: Konusu, oyuncuları, yayın günü–saati ve izleme rehberi

EŞREF RÜYA KONUSU (SPOİLERSIZ ÖZET)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Eşref, sokakların sert kurallarıyla büyür ve zamanla suç dünyasının tepesine çıkar. “Yetimler” onun için kan bağı kadar güçlü bir aileye dönüşür; fakat bu aile karanlığın tam ortasında var olur. Bir yanda yeraltı örgütlerinin lideri olmanın ağır sorumluluğu, diğer yanda hiç bitmeyen huzur arayışı… Tam bu sırada karşısına çıkan Nisan, Eşref’i tahmin edilemeyecek bir fırtınanın içine çeker.