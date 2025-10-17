Eşref Rüya dizisi nerede çekiliyor? Konusu, oyuncuları, yayın günü–saati ve izleme rehberi

EŞREF RÜYA KONUSU (SPOİLERSIZ ÖZET)
Küçük yaşta ailesini kaybeden Eşref, sokakların sert kurallarıyla büyür ve zamanla suç dünyasının tepesine çıkar. “Yetimler” onun için kan bağı kadar güçlü bir aileye dönüşür; fakat bu aile karanlığın tam ortasında var olur. Bir yanda yeraltı örgütlerinin lideri olmanın ağır sorumluluğu, diğer yanda hiç bitmeyen huzur arayışı… Tam bu sırada karşısına çıkan Nisan, Eşref’i tahmin edilemeyecek bir fırtınanın içine çeker.
Dizi, “Yetimler” adlı grubun kilit ismi olan Eşref Tek’in (Çağatay Ulusoy), çocukluk yıllarında karşılaştığı ve kendisine “Rüya” adını verdiği gizemli kızı yıllar sonra bulma arayışını konu almaktadır.
OYUNCULAR
- Çağatay Ulusoy
- Demet Özdemir
- Necip Memili
- Büşra Develi
- Ahmet Rıfat Şungar
- Tolga Tekin
- Görkem Sevindik
- Ceren Benderlioğlu
- Aşkın Şenol
- Kaan Turgut
- Ebrar Karabakan
- Ahmet Yıldırım
- Macit Koper
YAPIM VE YARATICI EKİP
|Görev
|İsim
|Yönetmen
|Uluç Bayraktar
|Senaryo
|Ethem Özışık, Lokman Maral
|Görüntü Yönetmeni
|Veysel Teksahin
|Kurgu
|Ömer Cebeci
|Müzik
|Aytuğ Yargıç
EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
SIK SORULANLAR
Eşref Rüya dizisinin konusu nedir?
Suç dünyasında zirveye çıkan Eşref’in, “yetim kardeşliği” etrafında kurduğu aile ile huzur arayışı arasında kalışını ve Nisan’la değişen kaderini anlatır.
Eşref Rüya hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dizi, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanır.
Eşref Rüya nerede izlenir? (dijital)
Televizyon yayınından hemen sonra Amazon Prime üzerinden izlenebilir.
Eşref Rüya oyuncuları kimlerdir?
Başlıca isimler: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu ve diğerleri.
Dizinin türü nedir?
Dram / suç.