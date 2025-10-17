Giriş / Abone Ol
Eşref Rüya dizisi nerede çekiliyor, hikâyesi ne anlatıyor? Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı dizide hangi karakterler yer alıyor? Eşref Rüya dizisi hangi gün, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanıyor? Diziye dair tüm detaylar haberimizde.

Eşref Rüya dizisi nerede çekiliyor? Konusu, oyuncuları, yayın günü–saati ve izleme rehberi
Eşref Rüya, çocuk yaşta yetimliğin açtığı boşlukla yeraltı dünyasına sürüklenen Eşref’in güç, sadakat ve huzur arayışı arasında sıkışan hikâyesini anlatan bir dram/suç dizisi. Yıllar içinde örgütlerin başına geçen Eşref’in düzeni, beklenmedik anda karşısına çıkan Nisan ile değişir; geçmişin gölgeleri ve “yetim kardeşlik” bağı onu geri dönülmez bir yol ayrımına sürükler.

EŞREF RÜYA KONUSU (SPOİLERSIZ ÖZET)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Eşref, sokakların sert kurallarıyla büyür ve zamanla suç dünyasının tepesine çıkar. “Yetimler” onun için kan bağı kadar güçlü bir aileye dönüşür; fakat bu aile karanlığın tam ortasında var olur. Bir yanda yeraltı örgütlerinin lideri olmanın ağır sorumluluğu, diğer yanda hiç bitmeyen huzur arayışı… Tam bu sırada karşısına çıkan Nisan, Eşref’i tahmin edilemeyecek bir fırtınanın içine çeker.

Dizi, “Yetimler” adlı grubun kilit ismi olan Eşref Tek’in (Çağatay Ulusoy), çocukluk yıllarında karşılaştığı ve kendisine “Rüya” adını verdiği gizemli kızı yıllar sonra bulma arayışını konu almaktadır.

OYUNCULAR

  • Çağatay Ulusoy
  • Demet Özdemir
  • Necip Memili
  • Büşra Develi
  • Ahmet Rıfat Şungar
  • Tolga Tekin
  • Görkem Sevindik
  • Ceren Benderlioğlu
  • Aşkın Şenol
  • Kaan Turgut
  • Ebrar Karabakan
  • Ahmet Yıldırım
  • Macit Koper

YAPIM VE YARATICI EKİP

Görevİsim
YönetmenUluç Bayraktar
SenaryoEthem Özışık, Lokman Maral
Görüntü YönetmeniVeysel Teksahin
KurguÖmer Cebeci
MüzikAytuğ Yargıç
İzleme notu: Bölümler, televizyon yayınını takiben Amazon Prime platformunda erişime açılmaktadır.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’un farklı ilçelerinde yapılmaktadır. Eşref Tek’in köşk sahneleri Sarıyer’de, otel sahneleri Şişli’de, karakol sahneleri Üsküdar’da, Nisan Akyol’un evine ait sahneler ise Beyoğlu’nda çekilmektedir. Gazino sahneleri Fatih’teki tarihi mekanlarda, “Yetimler” grubunun bir araya geldiği bölümler ise Büyük Yeni Han ve Büyük Valide Han’ın atmosferik ortamında gerçekleştirilmektedir.

SIK SORULANLAR

Eşref Rüya dizisinin konusu nedir?

Suç dünyasında zirveye çıkan Eşref’in, “yetim kardeşliği” etrafında kurduğu aile ile huzur arayışı arasında kalışını ve Nisan’la değişen kaderini anlatır.

Eşref Rüya hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dizi, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanır.

Eşref Rüya nerede izlenir? (dijital)

Televizyon yayınından hemen sonra Amazon Prime üzerinden izlenebilir.

Eşref Rüya oyuncuları kimlerdir?

Başlıca isimler: Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu ve diğerleri.

Dizinin türü nedir?

Dram / suç.

