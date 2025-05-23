Essaouira dünyaya tanıtılıyor

Fas’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle Atlas Okyanusu üzerindeki, Unesco Dünya Mirası şehirleri korumasında olan Essaouira ile ilgili bir belgesel film hazırlanıyor.

Uluslararası belgesel filmleriyle ünlü yapımcı-yönetmen Fehmi Gerçeker Essaıuira üzerine bütün dünyaya dağıtılacak olan İngilizce bir belgesel film çalışmasına başladı.

İngilizce'den sonra Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe kopyaları hazırlanacak olan filmin ilk gösterim galası Essaouira'da yapılacak. Daha sonra Rabat, Marakesh, Kazablanka, İstanbul, Paris, Berlin ve New York’ta özel gösterimleri yapıldıktan sonra film, dünya TV'lerine dağıtılacak.

Belgesel filmin çekim öncesi çalışmaları ise devam ediyor.

Uluslararası üne sahip konu uzmanlarının yer aldığı özel çekimlerle detaylı olarak seyirciye tanıtılacak olan Essaouira için ön çekimler temmuz ayı içinde planlandı.

Filmin çekimleri eylül ayında Fas Krallığı ve Fransa’da yapılacak.

Essaourira belgesel filmi yapımı çalışmaları; Fas ve Afrikalı Sanayici İşadamları Derneği (FASTİAD) ile birlikte gerçekleştirilecek.

Proje ile detaylı bilgiler www.essaouirafilm.com linkinden elde edilebilir.