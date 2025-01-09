Estetikte kara düzen korkutuyor

Sağlık Bakanlığı’nın her branştan hekimin estetik operasyon yapabilmesinin yolunu açan yönetmelik değişikliği tepkilere yol açtı. Estetik ve plastik cerrahi uzmanları, bu durumun halk sağlığı sorunlarına yola açacağını belirterek ‘‘Yetkin olmayan ellerde yapılacak estetik işlemler, komplikasyonların artmasına neden olacak. Ayrıca merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacaktır" uyarısını yaptı.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Prof. Yazar ‘‘Bu düzenlemeyle birlikte, daha önce yalnızca plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları, dermatoloji uzmanları ve bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan hekimler tarafından yapılması gereken estetik işlemlerin, artık ‘eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında diğer hekimler tarafından’ da yapılabileceği ifade edilmiştir. Branş isimlerimizin ve ‘Bakanlık onaylı’ ifadesinin yönetmelikten çıkarılması, mesleki sınırların belirsizleşmesine ve hasta güvenliğinin tehlikeye atılmasına yol açacaktır’’ dedi.

Uzmanlık dışı hekimlere estetik işlemler yapma yetkisi verilmesinin gerekçesini anlamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Prof. Yazar ‘‘Uzmanlık dışı hekimlere yetki verilmesi, genellikle olağanüstü durumlarda, örneğin bir salgın veya savaş sırasında acil ihtiyaçları karşılamak üzere alınan geçici bir önlemdir. Şu anda girişimsel estetik işlemler alanında nasıl bir acil ihtiyaç veya yetersizlik olduğu düşünülmüştür ki böyle bir düzenleme yapılmıştır?’’ diye sordu. Düzenlemenin acilen yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Yazar, dernek olarak olası risk ve endişeleri şöyle sıraladı:

Halk sağlığı: Yetkin olmayan ellerde yapılacak estetik işlemler, komplikasyonların artmasına ve halk sağlığının ciddi şekilde tehlikeye girmesine neden olacaktır.

Sağlık hizmetleri dengesi: Estetik işlemlerin cazip hale gelmesi, hekimlerin bu alana yönelmesine ve diğer branşlardaki hasta ihtiyaçlarının karşılanamamasına, dolayısıyla kamudaki hekim açığının daha da artmasına neden olacaktır.

Tıp ve asistan eğitimi: Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde görev yapan eğitici hekimlerin, cazip koşulları nedeniyle estetik işlemlere yönelmesi, tıp eğitiminde ve asistan eğitiminde ciddi eksikliklere yol açacaktır. Bu durum, gelecekte nitelikli hekim yetiştirilmesini tehlikeye atacak ve sağlık sisteminin temel taşlarını zayıflatacaktır.

Denetim eksiklikleri: Hâli hazırda yetkisiz kişiler tarafından yapılan merdiven altı uygulamaların denetiminde yetersizlikler sürerken, bu değişiklik denetim mekanizmalarını daha da zorlayacaktır.

Ülkemizin prestij kaybı: Ülkemiz, sağlık turizmi alanında elde ettiği itibarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Artan komplikasyon vakaları, Türkiye’nin bu alandaki uluslararası güvenilirliğini zedeleyecektir.

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KOMPLİKASYONLAR ARTAR

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Halit Urgan ise özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

‘‘Daha önce sağlık bakanının basına verdiği demeçlerde ‘Artan estetik işlemlere olan talep nedeni ile plastik cerrahi, kulak burun boğaz ve dermatoloji uzmanlıklarında kamuda sıkıntı var bu problemi çözeceğiz’ demişti. Bugün getirilen bu değişiklik ile bakanın söylediği amaç doğrultusunda bazı estetik işlemleri (medikal estetik) artık bir çok hekim yapabileceğinden, serbest çalışan plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlarının ilgili estetik işlemlerden olan gelirlerinin düşürülmesi ve kamuda kalmalarının sağlanması amaçlanmış olarak görünüyor. Ancak bu değişiklik kamu sağlığını ilgilendiren yönü ile işlemlerin komplikasyonlarının çok daha fazla görülmesine yol açabilir, hatta orta vadede kalıcı sakatlıklara dahi neden olabilir.Eğer kamuda bazı branşlarda istihdam artırılmak isteniyorsa hekimlerin gelirleri ve çalışma şartları düzeltilmeli.’’