Estonya Başbakanı Kallas, NATO Genel Sekreteri olmayı değerlendiriyor
Kaynak: AA
Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Jens Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceği bildirildi.
Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'nin haberinde Kallas'ın Washington'daki temaslarına yer verildi.
ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas "evet" yanıtını verdi.
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