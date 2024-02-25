Estonya'dan NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırma çağrısı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu.

BBC’ye konuşan Kallas, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayıran NATO ülkelerinden bu oranı kendi ülkesinde olduğu gibi yüzde 3’e çıkarmalarını istedi.

Kallas, "1988'de tüm NATO ülkeleri, GSYH'lerinin yüzde 2'sinden fazlasını hatta bazıları yüzde 6'sından fazlasını savunmaya harcıyordu, neden? Çünkü tehdit gerçekti, Soğuk Savaş devam ediyordu, şimdi Avrupa'da sıcak bir savaş devam ediyor ve hala bazı ülkeler bunun kendilerini ilgilendirmediğini düşünüyor." görüşünü paylaştı.