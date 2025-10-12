Eşya gasbı ‘soyut iddia’ olarak sayıldı

“Yenidoğan çetesi” davası kapsamında kapatılan Özel Bağcılar Şafak Hastanesi’nde bir dönem çalışan Prof. Dr. Ahmet Satıcı’nın oğlu Ender Satıcı’ya zorla iğne yapılması, darbedilmesi ve eşyalarının gasp edilmesi iddiasına ilişkin açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada Özel Avrupa Şafak Hastanesi’nin sahibi S.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 6 kişinin “kasten yaralama” suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaada, Satıcı’nın eşyalarının gasp edildiğine ilişkin iddiaların ise “soyut iddia” boyutunda olduğu belirtildi.

Olay günü Özel Bağcılar Şafak Hastanesi’nde babası Prof. Dr. Ahmet Satıcı’nın ödenmemiş hak edişleri için görüşmeye giden Ender Satıcı’nın, görüşmeleri kaydetmesi de mütalaada yer aldı. İddianamede, Satıcı hakkında “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, basit yaralama ve tehdit suçlarından” suçundan “kovuşturmaya yer olmadığına” yönelik karar verilmesine karşın mütalaada Satıcı’nın ses kaydı kalmasının “suç ve tahrik” olduğu aktarıldı.

Mütalaada, “Tüm sanıkların tahrik altında birlikte fail sıfatı ile verileri yok etmeye teşebbüs suçunu işledikleri tespit edilmiştir” denildi.

Bir sonraki duruşma 21 Ekim’de görülecek.