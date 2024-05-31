Eşyalarla dolu evleri yıktılar!

Haber Merkezi

Seçimden önce evleri yıkmayacağız sözü veren AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İmrahor Mahallesi’nde yıkıma başladı. Kolluk kuvvetleri eşliğinde dün sabah saatlerine girilen mahallede içlerinde eşyalar bulunan evler yıkıldı. Tepki gösteren mahalleli ise gözaltına alındı.

Kanal İstanbul güzergahında bulunana Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde 80 bina hakkında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Mahkeme kararının ardından dün sabah saatlerinde AKP’li Arnavutköy Belediyesi ekipleri kolluk kuvvetleri eşliğinde yıkım için mahalleye gitti.

Yıkıma karşı çıkan ev sahipleri ile polis arasında arbede yaşanır polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mahalleliler "Yıkmayın. Bu insanlar nereye gidecek?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. İktidara seslenen mahalleli, “Erdoğan bizim oylarımızla buralara geldi. Oylarımızı geri versin! Biz nereye gideceğiz? Erdoğan evinde karnı tok duruyor. Biz açız haberi var mı, içi rahat mı?” diye sordu.

Dokuz8 Haber’in aktardığına göre biri epilepsi hastası 11 çocuğun yaşadığı ev de yıkıldı. Evini korumak için çatıya çıkan çocuklara, taş attıkları gerekçesiyle plastik mermiyle müdahalede bulunuldu. İmrahor Mahallesi’nde polis zoruyla evlerini yıkılan çok sayıda yurttaş gözaltına alındı. Epilepsi hastası Cahit ilaçlarını, raporlarını gösterdi ve "Evler 15 milyar olmuş nereye gidelim sokakta mı yatalım? Bu halimle yollarda düşe düşe çalışıyorum. Halimiz ne olacak?" ifadelerini kullandı.