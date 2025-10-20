‘Eşyanın Tabiatı’ sahnede

Yunis ALAÇAM

‘Eşyanın Tabiatı’ adlı oyun İstanbul Mecidiyeköy'deki Trump Sahne’de prömiyerini yaptı. Aysa Tiyatro'nun sahnelediği eserde oyuncular Mert Turak ve Aslıhan Malbora başrolleri paylaşıyor. Yazarlığı ve yönetmenliği dramaturg Ferhat Ergün'e ait olan oyunun konusu şöyle:

"Bir iş ilanı Yavuz ve Yasemin’i buluşturur. Yavuz ilanı verendir, Yasemin ise ilana başvuran. Başvuran kişi, hangi işe başvurduğunu dahi bilmemektedir. Zaten bu işi kapmanın tek bir yolu vardır: işin ne olduğunu tahmin etmek."

Oyunun dekor tasarımı Serkan Kavurt’a, kostüm ve ışık tasarımı Ferhat Ergün’e, müzik tasarımı ise Saki Çimen’e ait.

Oyun, 20 Ekim'de Fişekhane’de, 21 Ekim'de Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, 28 Ekim'de Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Ayrıca 4 Kasım'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 11 Kasım'da Trump Sahne’de, 17 Kasım'da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, 18 Kasım'da ise Fişekhane’de sahnelenecek.