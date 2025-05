Et fiyatında çarpıcı artış

Hayvan ithalatında rekor seviyeye ulaşmasına yol açan AKP’nin tarım politikası, hayvancılık sektöründe de kara delik açtı. CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın, Ulusal Et Konseyi, Türkiye Ziraat Odaları ve sahadan derlediği bilgilerle hazırladığı çalışma, hayvancılık politikasındaki çöküşü ortaya koydu.

CHP’li Akay’ın çalışmasına göre, 2023 yılında 15 bin TL olan büyükbaş hayvan fiyatı, 2024 yılında 100 bin TL’yi, 2025 yılında ise 140 bin TL’yi aştı. Büyükbaş hayvan fiyatı 2025 yılında, 2024’e göre yüzde 40 2023’e göre ise yüzde 833 artış kaydetti. Benzer bir tablo karkas et fiyatlarında da yaşandı. 2018 yılında 29 TL olan karkas et fiyatı, Mayıs 2025 itibarıyla 440 TL’ye fırladı.

Et fiyatlarındaki artışa yönelik değerlendirmelerde bulunan Akay, “Hayvan ithalatı hayvancılık sektöründe adeta kara bir delik açtı, yetiştiriciler de AKP marifetiyle açılan bu kara delikte kayboldu” dedi. Akay, Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca yurttaşın ancak bayramdan bayrama kırmızı et görebildiğini ifade etti. Kurbanlık fiyatlarındaki artış nedeniyle dar gelirlinin bayramda da et göremeyeceğini belirten Akay, “Vatandaşlarımız artık Kurban Bayramı’nda da et göremediği gibi, eti kasaptan dahi alamaz hale geldi. Bu günah iktidarın boynunadır” ifadelerini kullandı.