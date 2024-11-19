Et fiyatları 10 günde 60 lira birden arttı
Ekonomi Servisi
Yüksek enflasyonla beraber peş peşe gelen zamlar et fiyatlarını da vurdu. Kuzu etinin fiyatı her gün artmaya devam ediyor. Kıvırcık kuzu karkas etin fiyatı son 10 günde 60 lira zamlandı. Dünya'nın haberine göre, İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 10 günde gelen zamlarla beraber kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldiğini belirtti.
Şu anda kesimlik hayvan alınsa bile fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üreticilerin satmaktan vazgeçtiğine vurgu yapan Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 aylık arasında olan hayvanların kesimleri yapıldığını söyledi.
Son gelen zamlarla İstanbul’da kasaplarda kemikli kıvırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviyesinde değişiyor. Kıvırcık kuzu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı” değerlendirmesinde bulundu. Tüfekçi, “Kıvırcık karkasın fiyatı geçen hafta 470 lira seviyesindeydi. Kalitesine göre kıvırcık karkasın fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi. Dana karkasın kilogramı ise 385 ile 390 lira arasında değişiyor. Ulusal Kırımızı Et Konseyi’nin geçtiğimiz perşembe günü yayımladığı ortalama fiyatlarda Ege Bölgesi için kuzu bıçak yağsız etin fiyatı 455 liralar artık kalmadı” ifadelerine yer verdi.