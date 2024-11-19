Et fiyatları 10 günde 60 lira birden arttı

Ekonomi Servisi

Yüksek enflasyonla beraber peş peşe gelen zamlar et fiyatlarını da vurdu. Kuzu etinin fiyatı her gün artma­ya devam ediyor. Kıvır­cık kuzu karkas etin fiyatı son 10 günde 60 lira zam­landı. Dünya'nın haberine göre, İstan­bul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 10 günde gelen zamlarla beraber kıvırcık kuzu kar­kas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi­ğini belirtti.

Şu anda kesim­lik hayvan alınsa bile fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üre­ticilerin satmaktan vazgeç­tiğine vurgu yapan Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 ay­lık arasında olan hayvanla­rın kesimleri yapıldığını söyledi.

Son gelen zamlarla İstan­bul’da kasaplarda kemikli kı­vırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviye­sinde değişiyor. Kıvırcık ku­zu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı” değerlendirmesinde bulundu. Tüfekçi, “Kıvırcık karkasın fiyatı ge­çen hafta 470 lira seviyesin­deydi. Kalitesine göre kıvırcık karkasın fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi. Dana karkasın kilogra­mı ise 385 ile 390 lira arasın­da değişiyor. Ulusal Kırımı­zı Et Konseyi’nin geçtiğimiz perşembe günü yayımladığı ortalama fiyatlarda Ege Böl­gesi için kuzu bıçak yağsız etin fiyatı 455 liralar artık kalmadı” ifadelerine yer verdi.