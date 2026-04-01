Et fiyatları da ithalat da durmuyor

Kırmızı et açığı ve fiyatlardaki artışın önüne geçmek iddiasıyla yıllardır aralıksız devam eden canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı 2026'da da hız kesmedi. Kırmızı et fiyatları cep yakarken iktidarın fiyat düşürmek için çözüm olarak sunduğu ithalat da fiyatları düşürmedi.

Bu yılın ilk iki ayında 150 bin 167 büyükbaş hayvan ithalatı için 240 milyon 591 bin dolar ödendi. Kırmızı et ithalatına ise 87 milyon 115 bin dolar ödeme yapıldı. Sadece iki ayda toplam ithalat harcaması 327 milyon doları aştı.

YUMAKLI İTHALAT REKORTMENİ OLDU

Tarım Yazarı Ziraat Mühendisi Gazi Kutlu, “Dış ticaret verileri açık biçimde göstermektedir ki, et ithalatına en fazla ödeme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilecek büyükbaş hayvan ithalatıyla birlikte Yumaklı’nın, Bekir Pakdemirli döneminde kaydedilen 2 milyon başlık ithalat rekorunu da aşacağı kesin. Bu gelişmeyle birlikte Yumaklı, Cumhuriyet tarihinin en fazla büyükbaş hayvan ve et ithalatı yapan bakanı olarak kayıtlara geçecek. Bu ölçekte bir ithalat seviyesinin ardından göreve gelecek isimlerin söz konusu rekoru aşması ise oldukça zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

Dünya et piyasasında arz daralması nedeniyle fiyatların zaten yükselme eğiliminde olduğunu kaydeden Tarım Yazarı Kutlu, şöyle konuştu:

“Küresel ölçekte üretimde yaşanan sıkıntılar, et fiyatlarını yukarı çekerken Türkiye’nin hemen yanı başında yaşanan savaşın etkisiyle gübre ve mazot fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Yem bitkisi üretiminde kullanılan bu temel girdilerdeki maliyet artışı, doğrudan hayvancılık maliyetlerini yükseltiyor. Ayrıca yem hammaddesi fiyatlarındaki artış yemlik mısır ve arpa gibi ürünlerin fiyatlarını da artırarak maliyet baskısını daha da derinleştiriyor.

Savaş öncesinde arz daralmasına bağlı olarak yükselen dünya et fiyatları, mevcut koşullarda daha da arttı. Bu tablo, et fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağını açık şekilde ortaya koyuyor.”

Kutlu, artan fiyatların toplum üzerindeki etkisine de dikkati çekerek şunları söyledi:

“Emekliler, memurlar ve işçiler başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri artan gıda fiyatlarına ulaşmakta ciddi zorluk yaşıyor. Et ve Süt Kurumu’nun Ramazan ayına kadar zam yapılmayacağı yönündeki açıklaması önemli. Ancak alım gücü düşük kesimlerin et tüketimini sürdürebilmesi için fiyatların artırılmaması gerekiyor. Aksi halde, hâlihazırda sofralarına et koymakta zorlanan milyonlarca yurttaş için et tamamen erişilemez bir ürün haline gelecek.”