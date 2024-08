Et ithalatında rekor yılı: Üretimin azalması bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Dış Ticaret verilerine göre bu yılın ilk yedi ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 13 milyar 97 milyon dolar değerinde ithalat yaptı.

Artan et fiyatlarına ithalat çözümüne sarılan iktidar, rekora imza attı. İktidarın yanlış tarım politikası nedeniyle tarım ve hayvancılık alarm verirken yılbaşından bu yana artan et fiyatlarının önüne geçmek için Et ve Süt Kurumu ithalat ofisi gibi çalışmaya başladı.

Canlı hayvan ve et ithalatına Ocak-Temmuz döneminde 769 milyon 903 bin dolar ödendi. Ödenen tutar geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 24 arttı.

Et ithalatına sadece temmuz ayında 43 milyon 936 bin dolar ödendi. 2023 yılının tamamında et ithalatı için 358 milyon 425 bin dolar ödenen tutar, ilk yedi ayda aşıldı. Ocak-Temmuz döneminde et ithalatına 380 milyon 175 bin dolar oldu. Böylece 2024 et ithalatının en yüksek olduğu yıl oldu.

İTHALAT GEÇİCİ ÇÖZÜM

Aynı dönemde canlı hayvan ithalatı için ise 416 milyon 728 bin dolar ödendi.

Artan fiyatlara karşı ithalatın kısa vadeli ve geçici bir çözüm olduğu yönündeki eleştirileri görmezden gelen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl kırmızı et üretiminin yüzde 5 oranında bir azalmasını bekliyor.