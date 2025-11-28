Et ithalatının faturası 410 milyon dolara ulaştı

Kırmızı et fiyatları her zamankinden fazla cep yakarken iktidarın fiyat düşürmek için çözüm olarak sunduğu ithalat da patladı. Yolsuzluk iddialarının odağındaki Et ve Süt Kurumu (ESK), bu yılın Ocak–Ekim döneminde 410 milyon dolarlık et ithalatı, 927 milyon 64 bin 286 dolar tutarında da canlı hayvan ithalatı gerçekleştirdi. Et ithalatının 293 milyon dolarlık bölümü ise skandalların merkezine oturan Polonya kaynaklı alımlardan oluştu.

TÜİK’in dış ticaret verilerine göre Ocak-Ekim döneminde 410 milyon 637 bin dolar tutarında sığır eti ithal edildi. Sadece Ekim ayında yapılan sığır eti ithalatının tutarı 42,4 milyon dolara ulaştı. Ekim ayındaki et ithalatının 38,5 milyon dolarlık bölümü Polonya'dan yapıldı.

HEDEF ŞAŞTI

Öte yandan Et ve Süt Kurumu’nun hedefi doğrultusunda bu yıl 520 bin baş canlı hayvan ithalatı öngörülmüştü. Ancak Ocak-Ekim döneminde bu hedef aşılarak 585 bin 855 baş canlı hayvan ithal edildi.

Canlı büyükbaş hayvan ithalatına Ocak-Ekim döneminde 927 milyon 64 bin 286 dolar ödendi. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 301 bin 90 baş olan canlı hayvan ithalatı için 586 milyon 769 bin 870 dolar ödenmişti. Ayrıca geçen yıl ithal edilen sığırların yarıya yakınını damızlık sığırlar oluştururken bu yıl yapılan canlı hayvan ithalatının yalnızca yüzde 10’u damızlık sığırlardan oluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) et ithalatında "çıkar çatışması ve yolsuzluk" iddialarını gündeme getirip, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın, Macaristan’da ortağı bulunduğu bir firmadan ESK’ye kırmızı et ithal ettiği yönündeki iddia etmişti.

Taylan, kamuoyundaki tepkiler üzerine bir açıklama yaparak şirketinin, yönettiği kuruma et sattığı iddialarını yalanladı ancak et ticareti yapan şirketin ortağı olduğunu da doğruladı.

Mücahit Taylan, et ve süt kurumunu yönetirken aynı zamanda et ticareti yapan bir şirketin ortağı olmayı da 'etik' olarak savundu.

Daha sonra Gazeteci Bahadır Özgür, 2023’ten bugüne kadar ESK’nin yaptığı karkas et ithalatına dair sözleşmeleri inceleyerek alınan etlerin yüzde 51’inin Polonya’daki, Polonia Beef adlı şirketten yapıldığını, ithalatın tek bir şirkete bağımlı olduğunu iddia etti.