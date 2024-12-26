Et koktu, süt bozuldu: ESK’ye anket tokadı

Kötü yönetim ve liyakati göz ardı eden kadrolaşmalar ile gündeme gelen Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası hazırlandı. 2023 yılına kadar kiracısı olduğu Limak’a her ay ödediği yüz binlerce lira nedeniyle de eleştirilen kurumun stratejik planında, dış paydaş anketine de yer verildi.

ESK’nin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla yaptırdığı anketin 25 sorudan oluştuğu belirtildi. Kurum, anketin sonuçlarına göre, “Gelecekte hangi faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğinin” belirlendiğini kaydetti.

OLUMLU İZLENİM YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Piyasayı dengelemek” görevi verdiği ESK’nin anketi, kuruma yönelik eleştirilere de ayna tuttu. Ankette yer alan, “Et ve Süt Kurumu’nun kamuoyunda olumlu bir izlenimi vardır” görüşüne, “Kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranının yüzde 7’de kaldığı belirtildi.

ESK’nin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu ortaya koyan diğer bazı veriler ise “Kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranına göre şöyle sıralandı:

• Satış ve pazarlama ağını yeterli buluyorum: Yüzde 3

• Et ve Süt Kurumu, sektörde tam rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlamaktadır: Yüzde 8

• Et ve Süt Kurumu’nun kamuoyunda olumlu bir izlenimi vardır: Yüzde 7

• Et ve Süt Kurumu, tüketicinin uygun fiyata et temin etmesini sağlamaktadır: Yüzde 13

UYGUN FİYATLI DEĞİL

ESK’nin yurttaşa uygun fiyatlı et sağladığı görüşüne kesinlikle katılanların oranının düşüklüğünün yanı sıra, “Katılmıyorum” diyenlerin oranının yüksekliği de dikkati çekti. Ankete katılanların yüzde 24’ü, ESK’nin uygun fiyatlı et sağlayamadığı görüşünü bildirdi.

∗∗∗

LİMAK’A MİLYONLARCA LİRA ÖDENDİ

Yurttaşın, “Ucuza et alamıyoruz” dediği ESK, 2018-2023 döneminde kiracısı olduğu Limak’a milyonlarca lira ödeme yaptı. Kurumun Ankara’da beş yıl boyunca genel merkez binası olarak kullandığı bina için Limak’a yapılan ödemeler, dönemlere göre şöyle kaydedildi:

• 2018: 2 milyon 19 bin 886 TL

• 2019: 3 milyon 483 bin 369 TL

• 2020: 3 milyon 851 bin 197 TL

• 2021: 4 milyon 214 bin 860 TL

• 2022: 5 milyon 482 bin 275 TL

• 2023 (Ocak ayı): 463 bin 978 TL