Et pahalı, kurum zengin: Et ve Süt Kurumu'nun karının 14 milyarı bulması bekleniyor

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) “kamu yararı gözetmek yerine kâr odaklı yönetildiğini” savunarak, kurumun vergi rekortmenleri listesinde 15’inci sıraya girdiğini hatırlattı. Karatepe, “Yurttaşlarımızın karda kışta saatlerce kapısında kuyrukta beklediği Et ve Süt Kurumu”nun bu karı kimden ve nasıl elde ettiğini sordu.

Karatepe’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına göre 2024’te genel et fiyatları yüzde 42,4 artarken, ESK’nın et ve şarküteri satış fiyatlarındaki artış sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 103 oldu.

Süt fiyatları da kurumda yüzde 56 yükseldi; bu oran, TÜFE’de süt ürünleri grubundaki yaklaşık yüzde 26’lık artışın iki katından fazla.

"BEKLENTİ 14 MİLYAR"

Karatepe, ET ve Süt Kurumu'nun 2024 yılı kârını 11 milyar TL olarak belirtirken, “Kamu kurumları şirket gibi yönetilince kar ederler ama dar gelirli vatandaşa et ulaşılamaz” değerlendirmesini yaptı.

Karatepe ayrıca, Orta Vadeli/Yıllık Program’daki öngörülere atıfla ESK’nın 2025’te besilik hayvan ithalatı faaliyetleri sonucunda 14 milyar TL kar, Hazine’ye de 5,2 milyar TL temettü aktarmasının beklendiğini belirtti.

Karatepe “Biz vatandaş ete ulaşamıyor, çok pahalı diyoruz; iktidar ‘çok güzel para kazanıyoruz’ diyor” değerlendirmesinde bulundu.