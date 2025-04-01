Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yürürken, kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü ise Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 16.30’da meydana gelen kazada Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarptı.

Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından Mustafa Kayhan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek şu paylaşımda bulundu:

"Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan'ı elim bir trafik kazasında kaybettik.Bakanlığımızın her kademesinde uzun yıllar büyük bir özveriyle hizmet etmiş, tarım sektörüne çok önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet insanını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Tarım ve Orman Bakanlığı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."