Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatıyla ilgili iddialara yanıt

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü tarafından kurumun et ithalatına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alım faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu iddiaların, 8 Kasım 2023'te gündeme geldiği ve yayımlanan kamuoyu açıklamasıyla "gerçek dışı" olduklarının açıkça ortaya konduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz, her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir."

CHP'Lİ ERHAN ADEM GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğunu öne sürmüştü.

Adem, yaptığı açıklamada, "Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtıdır" ifadelerini kullanmıştı.