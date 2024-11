Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatları hakkında açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

"Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."