Et ve Süt Kurumu'nun fahiş kârı: Kasa doldu, buzdolapları boş

Temel görevleri arasında, “Dar gelirlilerin kırmızı ete erişimini güvence altına almak” da olan Et ve Süt Kurumu (ESK), kâr odaklı çalışır hale getirildi. Yurttaşların yarım kilo kıyma alabilmek için sabah saatlerinde mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu kurumun bir yıllık kârı 10 milyar TL'yi aştı.

Et ve Süt Kurumu, 2024 yılı mali bilançolarını içeren raporunu gecikmeli olarak açıkladı. Rapor, kurumun fahiş kârını gözler önüne serdi.

2024’TE 11 MİLYAR TL

ESK, 2024 yılında 55 milyar 632 milyon 931 bin TL’lik satış yaptı. Kurumun 2024 yılı net dönem kârı ise kayıtlara, 11 milyar 17 milyon 971 bin TL olarak geçti. Toplam 11 milyar TL’lik kârın 7,8 milyar TL’si, canlı hayvan satışlarından elde edilen kârdan oluştu.

Kurumun, 2024 yılında kâr elde ettiği diğer satış kalemleri şöyle sıralandı:

• Gövde et satışı: 1 milyar 863 milyon TL

• Parça et satışı: 1 milyar 384 milyon TL

• Şarküteri ürünleri satışı: 570 milyon 737 bin TL

REKOR İTHALAT

ESK’ye yönelik, “Yerli üreticiyi desteklemek yerine ithalat politikaları ile üreticiyi bitirdi” eleştirilerinin haklılığı da mali raporlara yansıdı. Kurum, “Planlı üretimin sağlanması ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla” 2024 yılında 545 bin baş besilik hayvan ithal edildiğini kaydetti. Kurum, “Piyasa fiyatlarının dengelenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması” sonuçlarını doğurduğunu savunduğu ithalat kalemlerini şöyle sıraladı:

Güney Amerika ülkelerinden 58 bin 610 baş, Avrupa ülkelerinden 11 bin 952 baş olmak üzere toplam 70 bin 562 baş kesimlik hayvan.

Avrupa ülkelerinden 9 bin 944 ton, Ukrayna’dan 796 ton olmak üzere toplam 10 bin 740 ton kemiksiz sığır eti ve 66 bin 81 ton çeyrek karkas sığır eti.