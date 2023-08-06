ETB’den Tortum çıkarması

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) bir heyetle Erzurum’un Tortum ilçesine çıkarma yaptı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Üyeleri Aykut Koç, Orhan Tohumcu, Meclis Üyesi Şerafettin Uzun, Proje Koordinatörü Ahmet Topaloğlu ve Tortum ilçesinde bulunan üyeler, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğiter’i makamlarında ziyaret ederek, Borsanın faaliyetleri, çalışmaları, projeleri ile üyelerin sorun ve taleplerini istişare ettiler. Ziyarette, ETB üyelerine teşekkür belgeleri verildi. Programın ardından, ETB tarafından kullanılan yerli ve milli TOGG Marka araç kaymakamlık önünde ilçe halkıyla buluşturuldu.