ETHA ve Evrensel muhabiri gözaltına alındı

CHP'nin cumhurbaşkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolara katılan ve haber takibi yapan onlarda yurttaş ve gazeteci gözaltına alınıyor.

Son olarak Saraçhane'deki eylemleri ve üniversite boykotlarını takip eden Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel evinden polislerce gözaltına alındı.

Demirel'in Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Eve gelen polisler muhabirimizin evinde arama da yaptı.

Öte yandan ETHA muhabiri Elif Bayburt polislerce gözaltına alındı.