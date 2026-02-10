ETHA’dan dayanışma çağrısı

Haber Merkezi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında çalışanları Nadiye Gürbüz, Pınar Gayıp, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun’un tutuklanmasıyla Etkin Haber Ajansı (ETHA), dayanışma çağırısında bulundu. ETHA’dan yapılan açıklamada, okurlarını ve gazetecileri ajans için özel haberler, söyleşiler, çeviriler yapmaya çağırdı. Ajans, yazarlardan yazılarını kendileri için yazmasını istedi.

Hapishanedeki ajans çalışanlarına mektup yazma çağrısı da yapan ETHA, bürolarının yeniden çalışır hale gelebilmesi için bilgisayar, telefon, harddisk gibi teknik ihtiyaçları karşılanması için destek istedi. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: "3 Şubat’tan bu yana özgür basın alanındaki dostlarımızın dayanışmasıyla hem ETHA’nın yayınına devam ettik hem de Atılım Gazetesi’ni özel sayı olarak okurlarımıza buluşturduk. Bugüne kadar sayısız kez iktidarın saldırısıyla karşılaştık. Bizler bugüne kadar özgür basına yapılan saldırıyı kendimize yapılmış olarak kabul ederek tutum aldık. Bundan da sonra bu ilke, bize yol göstermeye devam edecektir."